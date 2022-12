Kevin sam w domu najczęściej piraconym filmem w Święta

Popularność filmu nie spada, także na torrentach.

Pirackie święta z Kevinem

Kevin sam w domu – gdzie obejrzeć?

Mimo że do dyspozycji jest mnóstwo serwisów VOD, które posiadają w swojej bazie niejeden świąteczny film, a w czasie Bożego Narodzenia kultowe filmy świąteczne są puszczane w telewizji dosłownie na okrągło, niejedna osoba założyła na głowę piracką czapkę i sięgnęła do nielegalnych źródeł, by w Święta obejrzeć co nieco za darmo.Ale jaki film był piracony z okazji Bożego Narodzenia najczęściej? Serwiszebrał dane z usługi BitTorrent i stworzył listę świątecznych filmów, które pobrano z torrentów najwięcej razy. Spośród nich wyłonił się wyraźny zwycięzca, który zupełnie nie dziwi.Na wspomnianej liście znalazły się takie pozycje jaknie będzie czy, ale pierwsze miejsce przypadło na niej rzecz jasna filmowi. Drugie miejsce to zaś kontynuacja klasyka –Kevin sam w domu to oczywiście film, bez którego miliony osób po prostu nie wyobrażają sobie świąt – w Polsce i nie tylko. Ta popularna amerykańska komedia co roku tradycyjnie emitowana jest w wigilię w telewizji(a potem także w Pierwszy Dzień Świąt). Warto jednak przypomnieć, że w 2010 roku Polsat nie uwzględnił jej w świątecznej ramówce. To spotkało się z ogromnym protestem, więc później Polsat nie popełnił tego błędu ponownie. Co roku w okresie świątecznym w telewizji Polsat emitowany jest również wspomnianyZainteresowanie tymi dwoma klasykami i innymi świątecznymi filmami co roku w grudniu, a zwłaszcza w okresie świątecznym, rośnie. W samą wigilię. Jak widać, wiele osób w Święta nie bało się o to, że łamanie prawa może wiązać się z przykrymi konsekwencjami.Rzecz jasna, jeżeli masz zamiar obejrzeć film Kevin sam w domu, zachęcamy do uzyskania dostępu do filmu z legalnego źródła. Znajdziesz go w kilku platformach streamingowych, na czele z Disney+ . Film można też kupić lub wypożyczyć w platformieW najbliższej przyszłości Kevin sam w domu będzie też ponownie emitowany w telewizji. 6 stycznia 2023 roku o godzinie 15:40 oraz 8 stycznia 2023 roku o godzinie 11:10 obejrzysz go na kanaleŹródło: TorrentFreak , fot. tyt. kadr z filmu Kevin sam w domu