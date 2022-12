Wiedźmin: Rodowód Krwi już jest, ale nie wiem czy chcecie to oglądać

Czy taka produkcja ma w ogóle rację bytu?

Wiedźmin: Rodowód Krwi właśnie zadebiutował na platformie Netflix – bez przeszkód można już oglądać wszystkie cztery odcinki tego „wydarzenia specjalnego”. Pierwsze oceny pozostawione przez internautów nie pozostawiają jednak złudzeń, iż mamy do czynienia z najgorszym wiedźmińskim tworem w historii tego uniwersum. Czy faktycznie jest aż tak źle?Nie da się ukryć, że fani serialowego Wiedźmina nie mają ostatnio zbyt wielu powodów do radości. Niezbyt udany drugi sezon, odejście Henry’ego Cavilla czy spin-offy niekoniecznie zgodne z tym, co zostało przedstawione na kartach powieści Andrzeja Sapkowskiego. Tak się składa, że dokładnie dzisiaj mamy do czynienia z debiutem pierwszego pobocznego projektu (no, oprócz świetnego anime), którego krytyka sięga momentu ogłoszenia nad nim prac.Rzecz jasna mowa tu o Rodowodzie Krwi, czyli „wydarzeniu specjalnym” składającym się z czterech odcinków i mającym opowiedzieć historię sprzed powstania wiedźminów. Główną przyczyną stworzenia takiego przedsięwzięcia było niewystarczające przedstawienie Koniunkcji Sfer przez Andrzeja Sapkowskiego. Producenci chcieli zająć się tym wydarzeniem nieco dokładniej, lecz po drodze coś poszło nie tak.Uwagę na to zwrócili już recenzenci, którzy nie zostawili suchej nitki na serialu . Głównymi zarzutami kierowanymi w jego stronę okazała się próba opisania jednego z ciekawszych zdarzeń w najbardziej w nudny sposób. Całość ma być zrobiona po łebkach i skupiać się bardziej na historii kilku bohaterów. Teraz swoją opinię mogą pozostawiać zwykli konsumenci. Osobiściei tak naprawdę trudno mi stwierdzić o czym jest ten spin-off.

Niewiele on ma z marką Wiedźmin wspólnego, a– nadal mam jednak nadzieję, iż następne odcinki okażą się nieco lepsze! Wiele osób było też skonfundowana obecnością Jaskra w niedawno opublikowanym zwiastunie. Jego wątek przedstawiono dosyć… dziwnie, ale również intrygująco.Jeśli zaś chodzi o recenzje pozostawione przez innych konsumentów, to większość z nich zwraca przede wszystkim uwagę nai historią opowiedzianą przez Sapkowskiego – gdyby zamienić niektóre elementy, to produkcja równie dobrze mogłaby reprezentować inne uniwersum.Użytkownicy publikują także dosyć skrajne opinie uważając, że Netflix zrobił z marką Wiedźmin coś, co jeszcze do tej pory nie przytrafiło się żadnej serii. Osobiście wstrzymałbym się z takimi zdaniami do momentu debiutu trzeciego sezonu serialu, który pojawi się na platformie podczas przyszłorocznego okresu wakacyjnego.Jeśli zaś chodzi o Rodowód Krwi, to naprawdę trudno o nazwanie tego „wydarzenia specjalnego” czymś, na co warto poświęcić swoją uwagę jako fan powieści Andrzeja Sapkowskiego. Jeśli jednak poszukujecie prostego serialu fantasy, to proszę bardzo – cztery odcinki produkcji są już dostępne.Źródło: Rotten Tomatoes , wł.