Trzeci sezon Wiedźmina miał być wierny książkom, ale jednak nie będzie

Pojawiły się dosyć niepokojące doniesienia.

Zobaczyliśmy pierwszą stronę scenariusza trzeciego sezonu Wiedźmina

Źródło: EW

Nie tak dawno doczekaliśmy się pozytywnie nastawiającego oświadczenia, według którego nadchodzące odcinki serialu Wiedźmin spodobają się czytelnikom prozy Andrzeja Sapkowskiego. Teraz natomiast poznaliśmy tytuł pierwszego odcinka oraz kilka ciekawostek z nim związanych – cóż, są to zarówno dobre, jak i złe wiadomości. Czego dokładnie możemy się spodziewać?Od pewnego czasu mamy do czynienia z dosyć zaostrzoną krytyką serialu Wiedźmin, która dotyczy głównie kontrowersyjnych zmian wprowadzanych przez producentów. Oliwy do ognia dolało odejście Henry'ego Cavilla , przez wiele osób uważanego za jedyny dobry element netflixowej serii. Nie można zapomnieć również o krytyce książek przez obsadę oraz nadchodzącym spin-offie wywracającego fabułę do góry nogami.Niedawno natomiast doczekaliśmy się dosyć interesującej wieści. Showrunnerka tytułu stwierdziła, że trzeci sezon (jego debiut nastąpi w czasie przyszłorocznego okresu wakacyjnego) będzie czerpał garściami z powieści Andrzeja Sapkowskiego , co powinno zadowolić czytelników. Potwierdzeniem tych planów ma być opublikowana właśnie pierwsza strona scenariusza nadchodzących odcinków.Została ona wysłana redakcji portalu Entertainment Weekly i możemy dowiedzieć się z niej chociażby, iż, co oczywiście jest bezpośrednim nawiązaniem do książki "Krew Elfów", gdzie lokacja ta stanowiła ruiny elfiego pałacu. Sapkowski opisał ją dosyć dokładnie, ale jak się okazuje - producenci serialu zdecydowali się na implementację kluczowych poprawek.Lauren Hissrich stwierdziła, żejeśli chodzi o dotychczasowe sezony. Mamy więc otrzymać wielką i otwartą przestrzeń, która zostanie odpowiednio zapełniona. Co jednak najważniejsze, Shaerrawedd będzie miało jednak nieco inne znaczenie dla fabuły, niż to miało miejsce w powieściach. Widzowie muszą przygotować się na pewne odstępstwa.Trudno jednak stwierdzić jakie. Producenci uważają jednak, że, by przedstawić pełną historię elfów, a także wątki poruszane w nadchodzącym Rodowodzie Krwi. Trudno więc podchodzić do tych ogłoszeń z optymizmem - zwłaszcza po drugim sezonie, który został skrytykowany przez widzów za nielogiczne zdarzenia fabularne i skrajną niezgodność z materiałem źródłowym.Tak czy inaczej, mamy do czynienia z początkiem promocji trzeciego sezonu - ten pojawi się na Netflixie już za pół roku. Natomiast za dwa dni będziemy świadkami premiery wspomnianego wyżej "czteroczęściowego wydarzenia specjalnego", które skupi się na rasie elfów i wydarzeniach sprzed powstania wiedźminów. Recenzje nie są jednak zbyt zachęcające.Zobaczymy.Źródło: Entertainment Weekly