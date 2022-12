Współdzielisz konto na Netflixie? Czeka Cię dopłata. Podano datę

Koniec pobłażania.

Współdzielenie konta Netflix w 2023

Netflix od wielu lad bezskutecznie walczy z problemem współdzielenia kont na platformie, który odbiera firmie ogromną część potencjalnych zysków. Pomimo licznych zapowiedzi i wypowiedzenia otwartej wojny temu procederowi, nadal nic nie stoi na przeszkodzie, aby dzielić się kontem w gronie znajomych lub nieznajomych osób, oszczędzając w ten sposób znaczącą ilość pieniędzy w skali roku. Netflix z reklamami nie przyjął się najlepiej , w związku z czym firma w 2023 sięgnie po cięższe działa.W związku ze spadkiem przychodów w 2022 roku i pierwszym w 10-letniej historii spadkiem liczby abonentów, dyrektor generalny Netflix, Reed Hastings, zdecydował, że nadszedł czas, aby zająć się problemem, który był ignorowany stanowczo zbyt długo. Według raportu przygotowanego przez dziennikarzy The Wall Street Journal, Netflix chce finalnie zakończyć zjawisko niezgodnego z regulaminem współdzielenia kont i udostępniania haseł na początku 2023 roku. Przez ostatnie dwanaście miesięcy firma badała różne metody na rozprawienie się z tym problemem. Podobno wybrano najskuteczniejszą, która zostanie globalnie wdrożona w przeciągu nadchodzących tygodni.Od 2023 roku Netflix chce wymagać dopłat od osób, które dzielą swoje konta z innymi osobami spoza gospodarstwa domowego. Netflix testuje dodatkowe płatności za udostępnianie hasła w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej, pobierając dodatkowo około 3 dolarów (ok. 13 złotych). W krajach tych właściciel konta musi podać kod weryfikacyjny każdej osobie spoza gospodarstwa domowego, która chce uzyskać do niego dostęp. Netflix wielokrotnie będzie prosił o ów kod, dopóki nie zostanie uiszczona miesięczna opłata za dodanie każdego z abonentów niebędących członkami gospodarstwa domowego.Co ciekawe, w zamożniejszych krajach wysokość dopłat ma być wyższa i być jedynie odrobinę niższa od opłaty za plan Netflix z reklamami , który nie cieszy się przesadnym zainteresowaniem.Netflix będzie egzekwować swoje zasady udostępniania haseł za pomocą weryfikacji adresów IP, identyfikatorów urządzeń i aktywności na koncie. Aby nie zrażać klientów, Netflix może powoli wycofywać udostępnianie haseł, zamiast działać z pełną stanowczością.Zobaczymy, czy ponownie nie skończy się tylko na zapowiedziach.Źródło: WSJ