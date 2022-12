Netflix prezentuje styczniowe nowości. Początek roku to wysyp polskich produkcji

Doczekamy się kilku ciekawych premier.



Netflix zaprezentował listę filmów i seriali, które pojawią się w bibliotece platformy na przestrzeni stycznia przyszłego roku. Ucieszą się przede wszystkim zwolennicy rodzimych produkcji, gdyż tych nie zabraknie - mowa tu zarówno o głośnych powrotach, jak i wyczekiwanych premierach. Czego dokładnie mogą się więc spodziewać subskrybenci?



Netflix - zestawienie styczniowych nowości

Nie da się ukryć, że ostatnimi czasy Netflix dosyć mocno rozwija segment lokalnych treści. Kilka tygodni temu do naszego kraju zawitał nawet dyrektor generalny firmy,



Nadchodzący rok będzie bezpośrednią kontynuacją tej strategii. Styczeń rozpocznie się bowiem od debiutu drugiego sezonu Sexify, czyli następnych przygód trzech młodych przedsiębiorczyń. Akcja odcinków skupi się wokół ich starań jeśli chodzi o przetrwanie start-upu i znalezienie złotego środka między burzliwym życiem osobistym, ostro grającą konkurencją, a także wymagającą inwestorką. Premiera już 11 stycznia.



Netflix zaprezentował listę filmów i seriali, które pojawią się w bibliotece platformy na przestrzeni stycznia przyszłego roku. Ucieszą się przede wszystkim zwolennicy rodzimych produkcji, gdyż tych nie zabraknie - mowa tu zarówno o głośnych powrotach, jak i wyczekiwanych premierach. Czego dokładnie mogą się więc spodziewać subskrybenci?Nie da się ukryć, że ostatnimi czasy Netflix dosyć mocno rozwija segment lokalnych treści. Kilka tygodni temu do naszego kraju zawitał nawet dyrektor generalny firmy, Reed Hastings , co było jasnym potwierdzeniem obecnych priorytetów. Dowodem na to jest również sama biblioteka serwisu, która coraz częściej wzbogaca się o materiały wyprodukowane przez polskich reżyserów.Nadchodzący rok będzie bezpośrednią kontynuacją tej strategii. Styczeń rozpocznie się bowiem od debiutu drugiego sezonu, czyli następnych przygód trzech młodych przedsiębiorczyń. Akcja odcinków skupi się wokół ich starań jeśli chodzi o przetrwanie start-upu i znalezienie złotego środka między burzliwym życiem osobistym, ostro grającą konkurencją, a także wymagającą inwestorką. Premiera już



Poza tym pojawi się Love Never Lies Polska, czyli pierwsze rodzime reality show prosto od Netflixa. Jak możemy wyczytać z oficjalnego opisu produkcji: "Reality show, w którym urządzenie wyczytujące kłamstwo z oczu analizuje uczciwość sześciu par. Tutaj za oszustwa się płaci, a prawda zostaje wynagrodzona". Premiera już 25 stycznia.



Źródło: Netflix



Poza tym warto rzucić okiem na Podglądaczkę - opowieść o hakerce uwielbiającej podglądać swoją sąsiadkę, która trudni się jako prostytutka. W pewnym momencie dochodzi jednak do morderstwa, przez co ich drugi się krzyżują, a życie zmienia o sto osiemdziesiąt stopni. Premiera już 1 stycznia.



Źródło: Netflix



Ciekawie prezentuje się także Lockwood i spółka, czyli historia trójki obdarzonych wyjątkowymi zdolnościami nastoletnich łowców duchów prowadzących malutką agencję walczącą z upiorami nawiedzającymi Londyn. Premiera już 27 stycznia.



Poza tym pojawi się, czyli pierwsze rodzime reality show prosto od Netflixa. Jak możemy wyczytać z oficjalnego opisu produkcji: "Reality show, w którym urządzenie wyczytujące kłamstwo z oczu analizuje uczciwość sześciu par. Tutaj za oszustwa się płaci, a prawda zostaje wynagrodzona". Premiera jużPoza tym warto rzucić okiem na- opowieść o hakerce uwielbiającej podglądać swoją sąsiadkę, która trudni się jako prostytutka. W pewnym momencie dochodzi jednak do morderstwa, przez co ich drugi się krzyżują, a życie zmienia o sto osiemdziesiąt stopni. Premiera jużCiekawie prezentuje się także, czyli historia trójki obdarzonych wyjątkowymi zdolnościami nastoletnich łowców duchów prowadzących malutką agencję walczącą z upiorami nawiedzającymi Londyn. Premiera już



Jeśli zaś chodzi o filmy, to tu najbardziej promowany jest Bielmo, czyli tytuł kryminalny o emerytowanym detektywie. Stawia on sobie za cel rozwikłanie zagadki morderstwa w akademii wojskowej West Point. W tym celu korzysta on z pomocy bystrego kadeta. Premiera już 6 stycznia.