Polski film Netflixa to najgorzej oceniana produkcja 2022 roku

Trudno o poczucie dumy.

365 Dni: Ten dzień został najgorszym filmem 2022 roku

Popularny serwis Metacritic zdecydował się na przygotowanie zestawienia składającego się z najgorzej ocenianych filmów, które miały swoją premierę w 2022 roku. Okazuje się, że na szczycie rankingu uplasował się polski tytuł ze stajni Netflixa - nie jest to raczej powód do radości i dumy. Przyjrzyjmy się tematowi nieco bliżej.Kończący się właśnie rok obfitował w mnóstwo ciekawych premier - także tych pochodzących od rodzimych producentów. Pojawiły się jednak również produkcje, których debiutu raczej nie chcemy pamiętać i nie do końca wiadomo dlaczego ktoś wpadł na pomysł ich realizacji. Jeszcze trudniej pojąć fakt, że część z nich spotkała się z ogromnym zainteresowaniem społeczności.Do takich tworów bez wątpienia należy film, czyli kolejna już adaptacja powieści Blanki Lipińskiej. Ujrzała ona światło dzienne pod koniec kwietnia i jeszcze przed premierą wieszano na niej koty oraz krytykowano Netflixa , że inwestuje w tego typu tytuły, a jednocześnie kasuje jakościowe pozycje. Rynek rządzi się jednak swoimi prawami.Właśnie ten projekt otrzymał właśnie, przynajmniej jeśli weźmiemy pod uwagę średnią ocenę krytyków wystawioną przez recenzentów na portalu Metacritic. Wyniosi ona, co jest najniższą notą pozostawioną w przeciągu minionych dwunastu miesięcy. Dlaczego więc "czerwoni" nadal tworzą takie gnioty?Odpowiedzią są oczywiście pieniądze - bo co innego. Popularność produkcji była w okolicach premiery naprawdę ogromna,i znalazła się na liście nachętniej odtwarzanych tytułów w 93 krajach. Brzmi jak absurd, ale dokładnie tak było.