GTA, śnieg, ciężarówka Coli, czołgi, miotacz płomieni i Mikołaj. Genialny teledysk Klocucha

Jeśli nie kojarzycie internetowego twórcy Klocucha, to wiele tracicie, o ile lubicie tego typu humor. Jego absurdalne dzieła zdecydowanie nie każdemu przypadną do gustu. Od wielu lat publikuje na YouTube i ani razu jeszcze nie ujawnił swojego wizerunku. Kreuje się na gimnazjalistę i moduluje swój głos na piskliwy przed mutacją czy przy jej początkach, co niektórych może irytować. Uwielbia GTA: San Andreas, specyficzne przekręcanie tytułów i niektórych słów czy nazywanie różnych rzeczy po swojemu. Prezentuje styl starający się specjalnie przypominać niedbałe wykonanie "na kolanie". Jeśli jednak to was nie odrzuca, będziecie się świetnie bawić przy jego materiałach, które często nawiązują do gier lub szeroko rozumianej technologii.



Coraz blizej swieta z Klocuchem w GTA: San Andreas

Klocuch regularnie publikował swoje materiały jeszcze mniej więcej rok i dwa lata temu. Obecnie jego działalność przycichła i poprzedni materiał wypuścił 8 miesięcy temu. Teraz powrócił z Bożonarodzeniowym muzycznym projektem. W teledysku do piosenki "coraz blizej swieta" (tak, oryginalnie specjalnie nie ma zastosowanych polskich znaków) widzimy ujęcia ze zmodowanej ukochanej gry Klocucha, czyli GTA: San Andreas.





Zamiast domyślnej mapy jest jej zimowa wersja (poza śniegiem są np. w niektórych miejscach świąteczne dekoracje), a sam główny bohater to CJ przebrany za Świętego Mikołaja, który jeździ świąteczną ciężarówką z reklam popularnego ciemnego gazowanego napoju. Po drodze często wjeżdża na chodniki i czasem taranuje latarnie, ale głównie przechodniów. Czym doprowadza to nabicia gwiazdek zgodnie z mechaniką serii GTA. Dalej ściga go policja, a nawet wojsko w czołgach. Pod koniec to już totalna demolka z karabinami i miotaczem ognia. Coś takiego mógł wymyślić tylko wysoce nieszablonowy umysł Klocucha.



Klocuch nagrał aż kilkanaście kolęd i świątecznych piosenek, są nawet gościnne występy!

Pod kątem muzycznym mamy za to zbitek różnych piosenek wymieszanych w jednym utworze, a nawet specjalne pomyłki. Nic dziwnego u tego twórcy. Jednak świąteczne klimaty nie kończą się na jednym filmie. Klocuch opublikował całą playlistę "najpiekniejsze kolendy" z kolendami i świątecznymi piosenkami w swoim wykonaniu (ale już bez teledysków). Ponownie mamy nie tyle zwyczajne realizacje, co wszechogarniający humor na czele ze specjalnie wymuszonymi niedokładnościami, a także korzystanie z elementów innych gotowych nagrań.





Wisienką na torcie jest niewątpliwie wykonanie Jingle Bells z autorskim pełnym żartów tekstem i gościnnym wokalem dwóch innych internetowych twórców. W "pada snieg - z kuba klawiter i mietczynski" rzeczywiście słychać śpiew wspominanych w tytule utworu youtuberów. Takiej kooperacji chyba się nie spodziewaliśmy.



Źródło i foto: Klocuch @ YouTube / własne

Zalecane podchodzenie z dużym dystansem.