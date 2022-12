Jakie filmy sci-fi warto zobaczyć na Amazon Prime Video? Oto kilka świetnych propozycji!

Witajcie ponownie w nowym weekendowym zestawieniu filmów, które warto sprawdzić w weekend! Tym razem rzucamy Wam kilka propozycji najciekawszych filmów sci-fi z platformy Amazon Prime Video. Choć nie jest to platforma tak popularna, jak Netflix czy HBO Max, to na pewno warto sprawdzić zawartość jej biblioteki, bo jest tutaj wiele perełek niedostępnych w innych serwisach streamingowych.



Tak więc zaczynamy! Oto nasze propozycje!:



Terminator 2 (1991)

Zaczynamy od klasyki gatunku, czyli sequela idealnego, który zaserwował nam James Cameron. Pierwszy Terminator był filmem bardzo świeżym, ale to dopiero jego druga odsłona, czyli “Dzień Sądu”, naprawdę zdobyła serca widzów na całym świecie. Wszystko to, co było świetne w pierwszym Terminatorze, zostało podbite o kilka poziomów wyżej, dlatego też bez absolutnie żadnych argumentów przeciwko można “Dzień Sądu” nazywać wybitną kontynuacją przygód Sary Conor. Jest to też dowód na to, że silne kobiece postacie w Hollywood były obecne na długo przed tym, nim to się stało modne.







Wszystko wszędzie naraz (2022)

Kolejną propozycją jest świeżynka - "Wszystko wszędzie naraz" całkiem niedawno można było oglądać w kinie a teraz produkcja trafiła do biblioteki Prime Video. Jest to wyjątkowa produkcja, oszałamiająca wizualnie, która samą koncepcją będącą podstawą scenariusza, potrafi nieźle zamieszać w głowie. Bohaterką filmu jest borykająca się z trudami codziennego życia kobieta, zostaje wciągnięta w doprawdy szaloną przygodę. Celem uratowanie świata, a środkiem do jego osiągnięcia jest eksploracja różnych multiwersów. Brzmi kosmicznie i to po prostu trzeba zobaczyć!







Powrót do przyszłości 1-3 (1985-1990)

Kolejna klasyka i tym razem nie jest to jeden film, a cała trylogia, bo uważam, że to dzieło trzeba oceniać przede wszystkim jako całokształt. Robert Zemeckis wbił się nam tymi produkcjami głęboko w podświadomość razem z samym motywem podróży w czasie, genialną muzyką, świetnymi bohaterami na czele z legendarnym DeLoreanem, który jako samochód/wehikuł czasu jest bohaterem samym w sobie. Ostatnio mieliśmy okazję zobaczyć profesora Emmeta Browna i Martiego McFly’a ponownie na scenie podczas New York Comic Con.







Ex-Machina (2015)

Teraz wyruszamy w przyszłość, a kolejną propozycją jest “Ex-Machina”. Jest to wybitny thriller hard-sci-fi poruszający wiele trudnych kwestii związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Młody programista wygrywa w konkursie organizowanym przez jednego z gigantów technologicznych i zostaje zaproszony przez szefa firmy do jego posiadłości. Brzmi całkiem realistycznie i prawdopodobnie? Na miejscu okazuje się, że nagrodą ma być udział w wyjątkowym eksperymencie. Jeśli lubicie tematy AI oraz rozwoju technologii podane w bardzo realistyczny i bliski rzeczywistości sposób, to jest to produkcja idealna dla was.







Niepamięć (2013)

Listę kończymy jednym z moich ulubionych filmów, jakim jest “Niepamieć” z Tomem Cruisem w roli głównej. Mamy rok 2077 (tak dokładnie!) a Ziemia, z powodu napromieniowania, jest niezdatna do życia, a ludzie przenieśli się na Tytana. Na ziemi pozostała garstka śmiałków, którzy kontrolują sytuację na martwej Ziemi. Jednym z nich jest właśnie bohater grany przez Cruise’a, a historia okazuje się dużo bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Film jest przepiękny od strony wizualnej, a wszystko doskonale ilustruje piękna muzyka zespołu M83.







To tyle w tym tygodniu i mamy nadzieję, że powyższe sugestie ułatwią Wam wybór filmu, który umili nieco ten mroźny zimowy weekend. Już niebawem wracamy z kolejnymi propozycjami z kolejnych platform. Bądźcie z nami!