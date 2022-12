Henry Cavill w ekranizacji Warhammer 40K od Amazon

Ależ wiadomość.

Henry Cavill to aktor, którego trudno nie lubić. W tym kontekście zupełnie nie dziwi rozgoryczenie fanów, towarzyszące decyzji gwiazdy o porzuceniu roli Geralta z Rivii w serialu Wiedźmin, produkowanego przez Netflixa. W ostatnich dniach pojawiły się pogłoski, jakoby Cavill miał ponownie wcielić się w postać Supermana. Nic bardziej mylnego. Plotki te zdementowało, a według najnowszych doniesień aktor trafi do innego kultowego uniwersum. Uniwersum Warhammer 40,000.Według The Hollywood Reporter, Cavill mógł właśnie znaleźć kolejną wymarzoną rolę w serialu opartym na świecie Warhammer 40,000, mającym za jakiś czas pojawić się na platformie Amazon Prime Video. To ciekawe jeśli wziąć pod uwagę słowa Rahula Kohliego, aktora znanego z iZombie i Supergirl, wypowiedziane 15 grudnia na Twitterze, tuż przed publikacją serwisu. Napisał on:The Hollywood Reporter donosi, że Cavill w nowej produkcji jest głównym bohaterem i zarazem producentem wykonawczym.- czytamy.W 2019 roku ogłoszono adaptację powieści Warhammer 40K z Inkwizytorem Eisenhornem w roli głównej, za którą miało odpowiadać Big Light Productions Franka Spotnitza. Minęło kilka lat, a słuch o tym dziele zaginął. Być może to o nim mowa?Źródło: The Hollywood Reporter