HBO Max zakończy rok z licznymi nowościami. Poznaliśmy pełną listę premier

HBO Max - pojawiła się lista nowości na drugą połowę grudnia

HBO Max wzbogaci się w tym roku jeszcze o kilkadziesiąt filmów i seriali. Udostępniono bowiem specjalną listę ukazującą nadchodzące premiery – wynika z niej, że druga połowa grudnia zaobfituje nie tylko w kinowe hity, ale także klasyki gatunku. Czego dokładnie mogą spodziewać się subskrybenci popularnej platformy?Ostatnio trudno usłyszeć dobre wieści odnośnie do HBO Max . Głównie ze względu na kontrowersyjne decyzje odnośnie do usuwania z biblioteki własnych tytułów oryginalnych. Mowa tu chociażby o Westworld, Miłości ponad czasem, Wychowanych przez wilki czy Być jak Magic Mike. To właśnie na tych niezbyt pozytywnych informacjach skupia się uwaga nie tylko mediów, ale zwykłych konsumentów.Nie da się jednak ukryć, że osoby odpowiedzialne za ofertę HBO Max dosyć postarały się jeśli chodzi o grudniowe nowości. Nie tak dawno informowaliśmy Was o tytułach debiutujących na przestrzeni pierwszej połowy tego miesiąca – teraz natomiast doczekaliśmy się kolejnego zestawienia.Na uwagę zasługuje chociażby premiera drugiego sezonu– nadchodzące odcinki stanowić będą kontynuację przygód legendarnych bliźniaków. Pierwszy sezon historii o pochodzeniu Rzymu spotkał się z uznaniem sporej części internautów, zobaczymy jak będzie z drugim. Premiera już 16 grudnia.