Sanah i Wilcza Zamieć promują next-genowego Wiedźmina 3

Piosence towarzyszy teledysk.

Sanah - Wilcza Zamieć

A Wy? Co sądzicie? Czy Sanah dała radę?

Next-genowa aktualizacja gry Wiedźmin 3 została dziś udostępniona, o czym w detalu napisał Piotr. CD Projekt RED poprawiło oprawę graficzną, ale nie tylko, bowiem zaimplementowano też najpopularniejsze modyfikacje i wprowadzono mnóstwo poprawek jakościowych względem oryginału. Darmowa dla wszystkich posiadaczy klasycznej wersji Wiedźmina aktualizacja o nazwie Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna promowana jest przez Sanah i wykonywany przez nią utwór Wilcza Zamieć.Sanah to jedna z najpopularniejszych obecnie polskich wokalistek. Jej charakterystyczny głos zdaje się pasować jak ulał do piosenek z uniwersum Wiedźmina. Na specjalne zaproszenie CD Projekt RED Sanah nagrała autorską adaptację "Wilczej Zamieci", wykonywanej w grze przez Priscillę, a faktycznie przez. Autorką słów do ballady jest Aleksandra Motyka. Muzykę skomponował Marcin Przybyłowicz.Wykonanie piosenki podlega oczywiście indywidualnej ocenie. Początek bardzo mi się podobał, natomiast później Sanah za pomocą vibrato i innych ozdobników w moim odczuciu nieco zbyt mocno starała się zindywidualizować tę wersję.Co ciekawe, Sanah 3 lata temu nagrywała już cover Wilczej Zamieci. Oto on.