Wiedźmin: Rodowód Krwi został zmieszany z błotem przez recenzentów

Nie tego oczekiwano po spin-offie.



Pojawiły się pierwsze recenzje serialu Wiedźmin: Rodowód Krwi – te są w większości negatywne. Za główne wady produkcji podaje się niezbyt wyrazistych bohaterów, liczne błędy fabularne oraz uczynienie ważnych wątków mało znaczącymi dla rozwoju akcji. Niektórzy pokusili się nawet o stwierdzenie, że mamy do czynienia z jedną z najgorzej napisanych produkcji fantasy ostatnich lat. Czy tak faktycznie jest?



Wiedźmin: Rodowód Krwi nie jest dobrym serialem według recenzentów

Już za niecałe dwa tygodnie doczekamy się debiutu „czteroczęściowego wydarzenia specjalnego” pod tytułem



To głównie dlatego postanowiono, iż dosyć dobrym pomysłem może okazać się dopowiedzenie niektórych wątków – tak, by widzowie byli nieco bardziej świadomi przyczyn i skutków niektórych wydarzeń. Jak się jednak okazuje, pierwotny zamysł gdzieś po drodze się zagubił. Takie przynajmniej wnioski pojawiły się w przedpremierowych recenzjach nadchodzącego tworu od Netflixa.



Niv M. Sultan z Slant Magazine nie ukrywa natomiast, iż osoby odpowiedzialne za produkcję potraktowali większość kwestii po macoszemu i poruszali się wyłącznie po ich powierzchni oraz w pośpiechu. Podobne zdanie ma Andrew Webster z The Verge, który skrytykował pominięcie wątków czyniących świat przedstawiony interesującym oraz skupienie się na historii jednej postaci. Dosyć dotkliwą szpilkę wbił Netflixowi Cameron Frew z Dexerto – zalecił on zagranie w Wiedźmina 3: Dziki Gon zamiast uruchomienia nadchodzącego tytułu.



Jeśli natomiast chodzi o recenzje pozytywne, to tutaj produkcję postanowił obronić Matthew Aguilar z ComicBook.com. Docenił on starania producentów jeśli chodzi o próbę przedstawienia niezbyt dobrze opisanego przez Sapkowskiego okresu oraz zwrócił uwagę na dobrze napisanych bohaterów. David Griffin z IGN Movies jest z kolei zadowolony z angażujących wątków „siedmioosobowej bandy” przemierzającej Kontynent.



Teraz pozostaje tylko czekać na debiut serialu Wiedźmin: Rodowód Krwi, który nastąpi już 25 grudnia. Wtedy też przekonamy się czy krytycy mieli rację – zarówno ci wypowiadający się o produkcji negatywnie, jak i pozytywnie. Miejmy nadzieję, że nie będzie aż tak źle.



Źródło: Rotten Tomatoes