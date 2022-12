Disney+ wprowadził reklamy w pierwszym kraju. Kiedy pojawią się w Polsce?

Reklamy na platformie Disney+ już są

Źródło: Disney+

Dzisiejsza premiera oznacza przełomowy moment dla Disney+ i stawia wybór konsumentów na pierwszym miejscu. Dzięki tej nowej ofercie wspieranej reklamami, jesteśmy w stanie zapewnić konsumentom większą elastyczność, aby mogli cieszyć się pełnym zakresem i głębią niesamowitych opowieści od The Walt Disney Company.

Disney+ doczekał się właśnie implementacji specjalnego planu abonamentowego zawierającego reklamy. Jest on rzecz jasna tańszy od podstawowego i co ciekawe - oprócz wyświetlanych spotów subskrybenci nie odczują względem niego jakichkolwiek zmian. To więc dosyć interesująca propozycja, warto przyjrzeć się jej nieco bliżej.Ostatnio mamy do czynienia z dosyć intrygującym trendem jeśli chodzi o platformy streamingowe. Koncerny będące ich właścicielami za cel obrały sobie dywersyfikację przychodów. Najczęście mówimy tu po prostu o wprowadzaniu dodatkowo płatnych funkcji, które mają zachęcić internautów do przedłużenia subskrypcji czy ograniczania zjawiska współdzielenia kont z osobami niezamieszkującymi tego samego gospodarstwa domowego.Liderem jest tu chyba Netflix , który nie tak dawno wprowadził opcję przenoszenia profili oraz plan subskrypcyjny zawierający reklamy . Ta decyzja spotkała się z dosyć ostrą krytyką użytkowników, gdyż oprócz konieczności oglądania spotów przy okazji zabrano tryb offline oraz ograniczono katalog dostępnych tytułów. Produkcje można ponadto oglądać wyłącznie w rozdzielczości 720p.Disney+ wprowadził właśnie podobną nowość na terenie Stanów Zjednoczonych. Tamtejszy- oprócz blokady trybu offline. Bez problemu więc obejrzymy treści w 4K w połączeniu innymi usprawnieniami wizualnymi. Nie zabraknie także opcji włączenia treści na czterech urządzeniach jednocześnie.Jak możemy wyczytać w specjalnym oświadczeniu:Pojedyncza reklama może trwać od 15 do 45 sekund, a na każdą godzinę produkcji będą przypadać około 4 minuty spotów. Wszystko to wydaje się super, ale nie do końca tak jest. Wraz z wprowadzeniem planu zawierającego reklamy- kosztuje on teraz 10,99 dolarów za miesiąc dostępu. Tańsza propozycja to natomiast opłata w wysokości 7,99 dolarów - czyli dokładnie tyle samo, co zwykła subskrypcja sprzed podwyżki.i może wprowadzić w błąd nowych klientów. Jeśli zaś chodzi o plany wprowadzenia reklam na terenie Polski, to zapewne więcej informacji zostanie przekazanych w przyszłym roku. Wtedy też Disney+ otrzyma nowy plan na innych rynkach - nie wymieniono jednak żadnego konkretnego kraju. Pozostaje więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.Źródło: TechCrunch