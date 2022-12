Trzeci sezon serialu Wiedźmin ma mieć więcej wspólnego z książkami

Showrunnerka serialu Wiedźmin zachęca do czekania na trzeci sezon

Showrunnerka serialu Wiedźmin odpoczywa po pracach na planie / Źródło: Instagram

Jak twierdzi Lauren:



Chcę tylko powiedzieć, że słyszałam fanów. Trzeci sezon czerpie garściami z książek i tym samym podąża za niesamowitymi podróżami postaci Sapkowskiego. Jestem niezwykle podekscytowana, że ludzie to zobaczą i poczują się wysłuchani. Odpowiemy też tam na wiele pytań zadanych po premierze pierwszego, jak i drugiego sezonu - podróż Cahira, wprowadzenie Scoia'tael i ponowne spotkanie członków ukochanej rodziny. Myślę też, że trzeci sezon zakończy wiele dyskusji, które teraz się toczą.



No cóż, miejmy nadzieję, że w tych słowach jest chociaż ziarno prawdy. Osoby oglądające drugi sezon zapewne zdają sobie sprawę, iż niektóre wątki zostały wywrócone do góry nogami. Trudno więc sobie wyobrazić powrót do tego, co znamy z powieści Sapkowskiego. Warto być jednak dobrej myśli.



Przypominamy - trzeci sezon serialu Wiedźmin będzie ostatnim z udziałem Henry'ego Cavilla. Z kolei 25 grudnia 2022 doczekamy się debiutu Rodowodu Krwi, spin-offu przedstawiającą historię sprzed powstania wiedźmińskich mutantów.



Twórcy serialu Wiedźmin dosyć częściej wypowiadają się o jego przyszłości - tym samym uspokajają fanów zaniepokojonych odejściem Henry'ego Cavilla oraz fabułą niekoniecznie zgodną z tym, co na łamach prozy przekazał Andrzej Sapkowski. Wszystko wskazuje na to, iż kolejne odcinki produkcji mają być czymś, co może nieco bardziej przypaść do gustu osobom zaznajomionym z książkami polskiego pisarza. Czy jest więc na co czekać?Pozytywne wieści odnośnie do serialowego Wiedźmina to obecnie rzadkość. Nie tak dawno mieliśmy chociażby do czynienia z oświadczeniem Henry'ego Caviila , w którym poinformował o swojej rezygnacji z roli Geralta. Wzburzyło to społeczność, gdyż wiele osób uważało tego aktora za jeden z niewielu plusów netflixowej adaptacji. Nieco wcześniej z kolei sieć obiegła informacja o domniemanej krytyce powieści Sapkowskiego przez zespół produkcyjny tytułu.Teraz krytyka fanów książek dotyczy głównie nadchodzącego spin-offu o nazwie Wiedźmin: Rodowód Krwi , który według wielu osób jest tak naprawdę zbeszczeszczeniem marki i dowodem na to, że dla twórców serialu nie liczy się zadowolenie widzów. Showrunnerka produkcji,, zdecydowała się częściowo odpowiedzieć na zarzuty ludzi oczekujących dalszego rozwoju wiedźmińskiego uniwersum.Przekazała ona dosyć pozytywne informacje na temat nadchodzących odcinków, czyli trzeciego sezonu Wiedźmina (jego premiera została wyznaczona na lato 2023). Wszystko wskazuje na to, że wydarzenia tam przedstawione będą nieco bardziej wierne temu, co można znaleźć na kartach powieści autorstwa Andrzeja Sapkowskiego.