Netflix inwestuje w Polskę grube pieniądze. Zapowiedziano nowe produkcje

Netflix ogłosił właśnie szereg produkcji, które zostaną wyprodukowane na terenie naszego kraju. Przy okazji Polskę odwiedził Reed Hastings, założyciel platformy - odwiedził on jej rodzimy oddział, udzielił informacji na temat nadchodzących inwestycji oraz odbył spotkanie na terenie Pałacu Prezydenckiego. Netflix od dłuższego czasu stawia na lokalne filmy i seriale oryginalne. Kończący się właśnie rok był pod tym względem rekordowy - firma zainwestowała ponad. Przez ostatnie cztery lata doczekaliśmy się natomiast stworzenia około 3500 miejsc pracy w naszym kraju. Jak się okazuje, to dopiero początek.Reed Hastings, założyciel i co-CEO platformy Netflix, odwiedził Polskę w celu przywitania się z lokalnymi przedstawicielami spółki i prezentacji planów na kolejne inwestycje. Okazuje się, że. Mowa tu m.in. o dwóch kontynuacjach dobrze przyjętego filmu. Ich scenariuszami zajmie się Cyprian T. Olencki, natomiast rola producentów zostanie przypisania Marcinowi Zarębskiemu i Magdalenie Szwedkowicz.

Poza tym doczekamy się debiutu serialu "Idź przodem, bracie". Mowa tu o dosyć nietypowym przedsięwzięciu, który docelowo będzie neowesternem opowiadającym o starciu dwóch rodzin niekoniecznie zgadzających się w sprawach prawnych. Za scenariusz odpowie Kacper Wysocki, za reżyserię Maciej Pieprzyca, natomiast producentem zostanie Łukasz Dzięcioł.

Źródło: Netflix

Cieszę się, że mogę znowu być w Polsce. Kiedy byłem tutaj w 2016 roku, dopiero lokalizowaliśmy Netflix na polskim rynku. Dzisiaj mamy już na koncie produkcję ponad 30 polskich filmów i seriali, w tym takie hity jak Wielka Woda i Broad Peak, które pokochały miliony widzów nad Wisłą i nie tylko. Chcemy dalej inwestować w Polsce i wspólnie łączyć siły z lokalną branżą kreatywną w pracy nad kolejnymi tytułami, tak aby polskie produkcje miał okazję poznać cały świat.

Trzeci tytuł to natomiast filmbędący współczesnym podejściem do polskiej legendy. Jego producent, Jan Kwieciński, nie ukrywa, że widzowie muszą spodziewać się wywrócenia znanej historii do góry nogami, rozmachu, lokalnego folkloru i licznych wątków przygodowych. Brzmi naprawdę ciekawie!Ostatnim zapowiedzianym tworem jest serial, czyli dramat katastroficzny inspirowany historią zatonięcia promu Jan Heweliusz. Sądząc po wysokim poziomie realizacji podobnego projektu "Wielka woda" mam dosyć spore oczekiwania względem tego tworu. Pozostaje czekać!Data powyżej opisanych produkcji nie jest na ten moment jeszcze znana, należy wyczekiwać kolejnych informacji na ten temat. Trzeba jednak przyznać, że wymienione inwestycje prezentują się naprawdę ciekawie.Jak poinformował Reed Hastings podczas wizyty w Polsce:Oczywiście warto zaznaczyć, że. Niedawno doczekaliśmy się ogłoszenia adaptacji "Pana Samochodzika i Templariuszy" czy seriali "Informacja zwrotna" oraz "Dziewczyna i kosmonauta", a także "Detektyw Forst", "Infamia", "Lovzone" Jeśli chodzi o filmy to pojaawią się także "Dzisiaj śpisz ze mną" i "Freestyle".Źródło: Twitter, Netflix