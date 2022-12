To koniec gamingowego magazynu Pixel

Sieć obiegła właśnie informacja o zakończeniu wydawania gamingowego magazynu Pixel, którego pierwsze wydanie zadebiutowało na rynku w 2015 roku. Powody takiego obrotu spraw są dosyć prozaiczne i łączą się bezpośrednio z obecną sytuacją rynkową - chociażby z rosnącymi cenami druku czy prądu. Przy okazji zdecydowano się jednak przekazać kilka pozytywnych wieści.



Pixel kończy działalność jako gamingowy magazyn

Pixel to gamingowy miesięcznik będący swoistą reinkarnacją kultowego już Secret Service. Powstał on siedem lat temu i przez ten czas zgromadził wokół siebie zaufaną grupę czytelników, a także osób dokładających się do przedsięwzięcia poprzez serwis Patronite. W sumie wydano 83 numery magazynu i niestety - kolejny będzie tym ostatnim.



Taką informację przekazał Robert Łapiński, dyrektor generalny w firmie Idea Ahead będącej podmiotem wydawniczym projektu. Osiemdziesiąte czwarte wydanie pojawi się na sklepowych półkach już 21 grudnia i spełni rolę swoistego pożegnania redakcji z czytelnikami. Okazuje się, że ta trudna decyzja podyktowana jest kosztami m.in. druku, papieru i prądu. Wydawca nie jest po prostu w stanie udźwignąć tego ciężaru. Niewykluczone natomiast, iż w przyszłości doczekamy się wznowienia Pixela - do tego potrzebny jest jednak partner z ogromnym zapleczem finansowym, a także perspektywa "uzyskania rentowności przez tytuł".





Pod kątem cyfr [PSX Extreme - przyp. red.] wypada lepiej niż Pixel i liczę na to, że koncentrując się na jednym tytule uda się nam go umocnić. Mam też nadzieję, że uda się nam zachęcić również Was do sięgnięcia po ten magazyn, postaramy się przemycić na jego łamach "ducha Pixela". Będziemy też nadal organizować wydarzenia: dwa razy do roku Gamedev & Creative Careers Expo (edycje wiosenna i jesienna), Festiwal Gier i Popkultury Pixel Heaven oraz Extreme Party, pewnie też pojawią się jakieś dodatkowe imprezy po drodze, gdzie również mam nadzieję na Wasze wsparcie i udział. Skontaktuję się ustalę sprawy z prenumeratorami, patronami oraz zrealizuję nagrody akcji z książką o Historia Commodore 64 Piksel po Pikselu.

Dowiedzieliśmy się przy okazji, że. Od końcówki grudnia będzie to jednak jedyny w Polsce miesięcznik poświęcony grom wideo ( CD-Action od pewnego czasu jest bowim wydawany co kwartał). Jak możemy wyczytać w oświadczeniu wydawcy:No i właśnie to są te wspomniane wyżej dobre wiadomości. Na razieorganizowanych przez Idea Ahead - to bez wątpienia ucieszy społeczność zgromadzoną wokół umierającego magazynu.Życzymy powodzenia wszystkim osobom współtworzącym do tej pory magazyn Pixel i trzymamy kciuki, że może kiedyś powróci on na sklepowe półki. Na razie jednak należy patrzeć uważnie na dalsze losy CD-Action i PSX Extreme.Źródło: Pixel