HBO Max z pokaźną czystką. Niedługo nie obejrzycie wielu hitów

Nadchodzi pokaźna czystka na HBO Max

HBO Max ma dla swoich klientów niezbyt dobrą wiadomość. Okazuje się bowiem, iż wraz z końcem grudnia biblioteka platformy stanie się uboższa o ponad trzydzieści pozycji. Niektóre z nich to prawdziwe kinowe hity, których brak z pewnością zostanie zauważony przez część użytkowników. Jest jednak nieco czasu by nadrobić niektóre zaległości.Serwisy streamingowe rządzą się swoimi prawami i raczej trudno oczekiwać, by ich oferta bezustannie się rozszerzała. Niekiedy mamy do czynienia z dosyć przykrymi wieściami - najczęściej chodzi o pozbywanie się mniejszej bądź większej części proponowanych do tej pory tytułów. Niedawno z taką sytuacją musieli liczyć się subskrybenci Netflixa . Teraz przyszedł czas na kolejną usługę.Nie tak dawno informowaliśmy Was o nowościach debiutujących na HBO Max w pierwszej połowie grudnia. Dla odmiany chcielibyśmy przedstawić Wam pozycje, których nie znajdziecie na platformie od początku przyszłego roku. Nie obejrzycie już chociażby wszystkich do tej pory wydanych filmów z serii. Nic jednak straconego, są one dostępne na Disney+