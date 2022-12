Wiedźmin: Rodowód krwi na nowym zwiastunie. Społeczność zmieszała go z błotem

Doczekaliśmy się kolejnego trailera serialu Wiedźmin: Rodowód krwi

Wiedźmin: Rodowód krwi otrzymał właśnie nowy zwiastun, który zdradza nieco szczegółów odnośnie do fabuły serialu oraz przedstawia kolejną kluczową postać. Poza tym Netflix jeszcze raz przypomniał o dacie premiery, lecz czytelnicy prozy Andrzeja Sapkowskiego niekoniecznie się z tego cieszą. Dlaczego?Jeśli interesujecie się marką Wiedźmin pod jej serialowym kątem, to zapewne zdążyliście usłyszeć o rezygnacji Henry'ego Cavilla z roli Geralta - decyzja ta odbiła się dosyć szerokim echem, zwłaszcza wśród osób uważających aktora za jedyny plus tej netflixowej produkcji. Oliwy do ognia dolało rozpoczęcie kampanii promocyjnej tytułowego spin-offu.Wiedźmin: Rodowód krwi jest nazywany przez Netflixai właśnie jesteśmy świadkami debiutu trailera mającego zachęcić internautów do dania szansy temu tytułowi. Trwający ponad dwie minuty materiał przede wszystkim przedstawia Seanchai, jedną z głównych bohaterek - gra ją Minnie Driver - oraz liczne sceny pełne akcji. Nie zabrakło wstawek humorystycznych i... Jaskra. Zresztą, zobaczcie sami:Społeczność zareagowała na zwiastun w dosyć jednoznaczny sposób - jasno dała producentom do zrozumienia, że. Tymczasem mają do czynienia ze skrajnym przekształcaniem wydarzeń przedstawionych na łamach sagi autorstwa Andrzeja Sapkowskiego i opowieścią tak naprawdę nie mającą większego znaczenia dla rozwoju fabuły głównego serialu.