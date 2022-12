AI od Disneya odmładza aktorów w zaledwie kilka sekund

Technologia, która może bardzo się przydać. Technologia, która może bardzo się przydać.



Disney postanowił opracować sieć neuronową, która jest w stanie odmłodzić lub postarzeć aktora w przeciągu zaledwie kilku sekund. Tego typu technologia ma głównie na celu zaoszczędzenie czasu poświęcanego na postprodukcję VFX - mówimy tu często o setkach godzin spędzonych na ręczne dostosowywanie poszczególnych parametrów. Przyjrzyjmy się nowości nieco bliżej.



Disney pracuje nad rozwojem sztucznej inteligencji

FRAN (face re-aging network) to zupełnie nowy projekt autorstwa Disney Research Studios. Sztuczna inteligencja opisana została w następujący sposób:



Sieć neuronowa, która została wytrenowana przy użyciu dużej bazy danych zawierającej pary losowo wygenerowanych syntetycznych twarzy w różnym wieku, co omija konieczność znalezienia tysięcy zdjęć prawdziwych ludzi w różnym (udokumentowanym) wieku, które przedstawiają ten sam wyraz twarzy, pozę, oświetlenie i tło.



Mówimy więc o technologii, która jest w stanie wykorzystać wyżej wymienione informacje do określenia konkretnych obszarów twarzy prawdziwej osoby mogących ulec postarzeniu. Potem następuje proces nakładania szczegółów (zmarszczki, podgardle), co prowadzi do wygenerowania najbardziej zbliżonej wersji danego aktora w przyszłości. Disney chwali się, że mamy do czynienia z pierwszą automatyczną metodą postarzania twarzy na materiałach wideo.