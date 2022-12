Netflix z ogromną aktualizacją biblioteki. Dodano ponad 50 produkcji

Doczekaliśmy się sporej aktualizacji biblioteki Netflixa

Netflix wzbogacił się właśnie o ponad 50 tytułów - trzeba więc przyznać, że ostatni miesiąc bieżącego roku rozpoczął się dla subskrybentów z głośnym przytupem. Mogą oni oglądać teraz m.in. wyczekiwany polski serial, kilka adaptacji gier czy kultowe filmy, które pewien czas temu zniknęły z platformy z powodów licencyjnych.Nie tak dawno informowaliśmy Was o grudniowej liście netflixowych nowości . Często bywa jednak tak, że ten spis nie zawiera zbyt wielu szczegółów odnośnie do oferty zawartości nieoryginalnej. Co pewien czas mamy więc do czynieniem z wysypem premier zaraz na początku miesiąca, kiedy to serwisowi udaje się przedłużyć licencje na poszczególne pozycje. Cóż, właśnie jesteśmy świadkami takiej sytuacji.Jeśli chodzi o bezpośrednie premiery, to warto zerknąć na polski serial, któreo oficjalny opis brzmi następująco: "Przypadkowo zamieniasz się samochodami z mordercą, co robisz? Grupa obcych, skłóconych ze sobą ludzi przez przypadek odjeżdża samochodem z 2 milionami ukrytymi w bagażniku... a w dodatku ściga ich zdesperowany morderca, który nie cofnie się przed niczym, aby odzyskać swoje pieniądze.".