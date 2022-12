Rząd ustawą chce zwiększyć oglądalność TVP. Oto kuriozalny plan

Zamach na pluralizm mediów?

Rząd szykuje zmiany w prawie, które mają za zadanie mocno zwiększyć oglądalność upolitycznionej telewizji państwowej. Nowelizacjazdaniem operatorów płatnej telewizji i ekspertów może doprowadzić nawet do zamknięcia niektórych kanałów telewizyjnych i ma za zadanie wyłącznie promocję Telewizji Polskiej.Projekt zmian w ustawie o radiofonii i telewizji budzi niepokój ekspertów. Zmodyfikowana zasada, mówiąca o tym, jakie stacje muszą być oferowane przez operatorów płatnej telewizji, ma umocnić pozycję TVP. Na jej mocy obecnie funkcjonuje siedem stacji dostępnych w telewizji naziemnej przy sygnale nadawanym analogowo - TVP1, TVP2, TVP 3 (oddziały regionalne), Polsat, TVN, TV4 i TV Puls.Według projektu nowelizacji zasada ma dłużej, a więc TVN, Polsat, TV4 i TV Puls, zapewniających kontrę dla telewizji rządowej. Na liście nie tylko zostaną stacje TVP1, TVP2 i TVP3, ale mają zostać też dodane TVP Info i TVP Kultura. Co więcej, platformy satelitarne musiałyby udostępniać abonentom wersję regionalną TVP 3.- czytamy w uzasadnieniu.

"Nie jest właściwe, aby odbiorcy korzystający z platform satelitarnych (ponad 30 proc. gospodarstw domowych), byli pozbawieni w ich ramach dostępu do właściwych dla ich regionów publicznych programów regionalnych. Jest to istotne także w kontekście bezpieczeństwa regionalnego i lokalnego, z uwagi na to, że programy regionalne mogą najlepiej odpowiadać na potrzeby społeczności lokalnych, na wypadek klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń na danym obszarze"

TVP na pierwszych pozycjach list kanałów

Operatorzy płatnej telewizji przeciwko zmianom

"Rządowy projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji to kolejny przykład autorytarnych zapędów polityków rządzącej partii. Zbieżność w czasie z zaproponowanym w Sejmie podniesieniem kwoty "rekompensaty" dla TVP i Polskiego Radia z 2 miliardów do 2 miliardów 700 milionów złotych rocznie (oczywiście na koszt polskich podatników) nie jest przypadkowa. Nadchodzi rok wyborczy, więc żaden sposób nie jest zły na wzmocnienie dyspozycyjnej, partyjnej telewizji jaką jest obecnie TVP"

"Projekt przewiduje zrównanie cen sprzedaży programów. W ocenie PIKE nie tylko naruszałoby to swobodę działalności gospodarczej, ale przede wszystkim zakłóciło doskonale funkcjonujący w Polsce rynek video, mogący poszczycić się wyjątkowym bogactwem oferty. Znacznie lepszym rozwiązaniem byłoby faktyczne i skuteczne egzekwowanie istniejącego już w przepisach zakazu dyskryminacji operatorów przez nadawców. Jako szczególnie niebezpieczny dla wszystkich uczestników rynku: operatorów, nadawców, a także abonentów, postrzegamy projektowany obowiązek oferowania przez operatorów programów pojedynczo. Wymuszona zmiana obecnego modelu sprzedaży doprowadzi do spadku zasięgów, a tym samym przychodów z reklam, co przełoży się na znaczący wzrost ceny programów, pogorszenie ich jakości, a nawet wyeliminowanie niektórych, niszowych nadawców"

"Proponowane zmiany w sposób skandaliczny naruszają zasady uczciwej konkurencji i prawo wyboru Polaków, w tym narzucają Polakom miejsce kanałów TVP na pilotach ich telewizorów. Programy niezatwierdzone przez KRRiT będą dostępne dopiero od 36 miejsca!"

Wybory 2023

Prawdziwy pasek emitowany w Wiadomościach TVP. | Źródło: internetZgodnie z nowymi przepisami, kanały TVP miały by znajdować się na pierwszych pięciu pozycjach EPG operatorów w następującej kolejności: TVP1. TVP2, TVP3, TVP Info i TVP Kultura. Na kolejnych pozycjach znajdą się... dalsze stacje TVP nadawane w telewizji naziemnej, czyli TVP Dokument, TVP Nauka, TVP Kobieta, TVP Sport, TVP ABC, TVP Kultura, TVP Rozrywka, TVP Historia i TVP World.Marek Sowa, były wiceprezes sieci kablowej UPC Polska komentuje w rozmowie z serwisem wirtualnemedia.pl, że projekt zbiega się z poprawką do budżetu o zwiększeniu rekompensaty dla mediów publicznych z 2 do 2,7 mld złotych rocznie.- ocenia.Prawdziwy pasek emitowany w Wiadomościach TVP. | Źródło: internetZmiany są wprowadzane na ostatnią chwilę i bez konsultacji, uważa Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE), zrzeszająca operatorów kablowych. Projekt ingeruje ponadto w swobodę działalności gospodarczej i uderza w modele biznesowe za sprawą ich udostępniania kanałów a la carte.- twierdzi PIKE.Protestują też polskie serwisy streamingowe.- mówi Marcin Malicki, VP of products Wirtualnej Polski, szefa usługi Pilot WP.W przyszłym roku odbędą się wybory do Sejmu. Eksperci nie mają wątpliwości co do tego, że ruch związany jest bezpośrednio z nadciągającymi wyborami i chęcią zjednania partii Prawo i Sprawiedliwość większego elektoratu.Wolność mediów jest zagrożona, twierdzi PIKE.Źródło: wirtualnemedia , zdj. tyt. prześmiewczy mem stworzony przez internautów w generatorze pasków TVP