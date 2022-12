HBO Max z kolejną porcją nowości. Pierwsza połowa grudnia zaobfituje w liczne premiery

Subskrybenci będą mieli co oglądać. Subskrybenci będą mieli co oglądać.



HBO Max już niedługo wzbogaci się o sporo nowości filmowych, jak i serialowych. Subskrybenci otrzymają możliwość oglądania kultowych animacji, a także adaptacji powieści czy komiksów. Koniecznie więc sprawdźcie zaprezentowaną właśnie ofertę obejmującą swoim zasięgiem pierwszych piętnaście dni grudnia. Czego dokładnie należy się spodziewać?



Poznaliśmy premiery HBO Max na pierwszą połowę grudnia

Na sam początek zachęcimy Was do przypomnienia sobie klasyka w postaci Dirty Dancing. Ta oscarowa produkcja ma już swoje lata, ale nie da się ukryć, że zestarzała się dosyć godnie. Zapewne znajdą się osoby, które jeszcze tego filmu nie obejrzały - dlatego z przyjemnością infomujemy o rychłym debiucie wakacyjnych przygód Frances. Ten nastąpi już 2 grudnia.







Poza tym doczekamy się debiutu drugiego sezonu serialu Plotkara, który zgromadził wokół siebie dosyć pokaźną rzeszę fanów. Część osób uważa tę produkcję za istną profanację oryginału, lecz oglądalność była chyba wystarczająca - w innym przypadku raczej rozrywkowy gigant nie zdecydowałby się na zlecenie produkcji kolejnych odcinków. Premiera dwóch odcinków już dzisiaj, 1 grudnia.







Pojawi się także dosyć intrygujący tytuł dokumentalny. Ostatnie gwiazdy kina to sześcioodcinkowa opowieść o uznanym duecie aktorskim autorstwa czterokrotnie nominowego do Oscara reżysera, Ethana Hawke. Jeśli kiedykolwiek słyszeliście nazwiska Joanne Woodward i Paul Newman to z pewnością nie możecie przejść obok tej produkcji obojętnie. Premiera już 8 grudnia.







Osobiście nie mogę doczekać się debiutu filmu C'mon C'mon z 2021 roku. Jest to przedstawienie niespodziewanej podróży dziennikarza radiowego (Joaquin Phoenix) przez całe Stany Zjednoczone. Wszystkiemu towarzyszy jego siostrzeniec - pozycja wyróżnia się przede wszystkim czarno-białym obrazem. Premiera już 2 grudnia.