Spotify Wrapped 2022 już jest. Czego słuchają Polacy?

Pojawiło się podsumowanie Spotify Wrapped 2022

Źródło: Spotify

W tym roku ponownie rap i Polscy artyści zdominowali lokalne top listy. Z zainteresowaniem śledzimy, jak polski rap ewoluuje w stronę popu i muzyki tanecznej. Większość z topowych utworów 2022 roku ma dynamiczne tempo i imprezowy nastrój. Piosenki takie jak „Złote Tarasy”, „Jakie to uczucie” czy „Piękny Świat” to bardzo mainstreamowe brzmienia, które zyskują fanów również wśród osób, które na co dzień nie są miłośnikami rapu. Topowy utwór tego roku „Lawenda”, stworzony przez czołowych polskich raperów, wyróżnia akustyczna gitara oraz nostalgiczny i bardzo przebojowy refren.

Najczęściej słuchane utwory w Polsce:





SB Maffija, White 2115, Białas, Kinny Zimmer, Bedoes 2115, Pedro - Lawenda

Mr. Polska, Abel De Jong - Złote Tarasy

Malik Montana, DaChoyce, SRNO - Jetlag (feat. The Plug)

sanah, Dawid Podsiadło - ostatnia nadzieja

Mata, Trooh Hippi - Szafir

Oki, Nolyrics Beats - Jakie To Uczucie?

sanah, Kwiat Jabłoni - Szary świat

White 2115 - RiRi

Oki, Nolyrics Beats - Jeżyk!

Harry Styles - As It Was

Najczęściej słuchani artyści w Polsce:





White 2115

sanah

Mata

SB Maffija

Oki

Young Igi

Bedoes 2115

Malik Montana

Żabson

Kukon

Najczęściej słuchane albumy w Polsce:





SB Maffija - Hotel Maffija 2 (3 000 000 Deluxe)

Mata - Młody Matczak

sanah - UCZTA

Oki - PRODUKT47

sanah - Irenka

White 2115 - Pretty Boy

Kinny Zimmer - LETNISKO

Young Igi - amfisbena

Kizo - Jeszcze 5 minut

Mata - 100 dni do matury

Najczęściej słuchane artystki w Polsce:

sanah

Taylor Swift

Lana Del Rey

Billie Eilish

Dua Lipa

Daria Zawiałow

Young Leosia

Rihanna

Ariana Grande

Ava Max

Najczęściej słuchane podcasty w Polsce:





Kryminatorium

Żurnalista - Rozmowy bez kompromisów

Psychologia, którą warto znać

WojewódzkiKędzierski

Raport o stanie świata Dariusza Rosiaka

Głupie Opowiadania Erotyczne

Piąte: Nie zabijaj

Ja i moje przyjaciółki idiotki

BEczKA

Zagadki Kryminalne

