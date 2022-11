Streamer zemdlał podczas transmisji. Za bardzo ucieszył się z otrzymanego przedmiotu

Doszło do niebezpiecznej sytuacji podczas jednego ze streamów

Infernal Cape / Źródło: Runescape Wiki

Infernal cape completed

15-20 attempts



Windows Key imprinted in my forehead for life, passed out, GG pic.twitter.com/4SHtkNK1AD — GingerBeardie (@GingerBeardie) November 24, 2022

Jeden z graczy kultowej gry RuneScape uwiecznił moment zdobycia niezwykle rzadkiego przedmiotu, który znajduje się w posiadaniu zaledwie ułamka użytkowników. Twórcę ogarnęła tak ogromna ekscytacja, że po serii radosnych okrzyków... zemdlał. Na szczęście nie stało się mu nic poważnego i po kilkunastu sekundach wrócił do nagrywania.to pomniejszy streamer, którego na Twitchu obserwuje około. Jego działalność skupia się w głównej mierze na kultowej produkcji MMORPG o nazwie RuneScape. Mężczyzna regularnie nagrywa materiały dotyczące poszczególnych elementów tej produkcji - ostatnio zabrał się zaJeśli kiedykolwiek mieliście do czynienia z RS, to z pewnością zdajecie sobie sprawę, iż jest to. Do tej pory (peleryna została wprowadzona w 2017 roku) udało się go zdobyć wyłącznie 47 tys. graczom, co już o czymś świadczy. Zostanie szczęśliwcem jest o tyle trudne, że najpierw należy ukończyć jednoosobową minigrę Inferno, podczas której trzeba przeżyć 69 trudnych fal potworów, a następnie pokonać trudnego bossa o nazwie TzKal-Zuk. Przegrana powoduje powrót na sam początek.Wspomnianany streamer podejmował się wyzwania aż 15 razy., więc nic dziwnego, że gdy w końcu udało mu się ubić finalnego przeciwnika, to zaczął dosyć głośno i energicznie krzyczeć z radości. Na samym początku nie mógł zbytnio uwierzyć w to, że w ogóle zdołał zdobyć legendarną pelerynę.Zadowolenie osiągnęło jednak nieco za wysoki poziom, gdyż twórca w pewnym momencie.... Leżał tak kilkanaście sekund, po czym nieco otępiały zaczął się podnosić i powrócił do prowadzenia transmisji. Widać jednak było skutki uderzenia, gdyż na jego czole odcinsnął się ślad po klawiaturze.