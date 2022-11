Psy otrzymają własną konsolę do gier. Ma spowolnić starzenie się mózgu

Ciekawy koncept. Ciekawy koncept.



Brytyjscy naukowcy przedstawili koncept konsolę do gier, której głównymi odbiorcami będą psy. Oczywiście urządzenie posłuży nie tylko do codziennej zabawy, ale także stanie się bardzo przydatnym narzędziem w rozwijaniu umiejętności poznawczych u ukochanych czworonogów. Przyjrzyjmy się projektowi nieco bliżej.



Joipaw to nowa konsola do gier... dla psów

Joipaw to dosyć nowy startup założony przez dwójkę przyjaciół (Dersim Advar i Marco Jenny) dzielących między sobą pozornie niełączące się pasje - zwierzęta oraz gry wideo. Założeniem firmy jest jednak połączenie tych rzeczy i opracowanie specjalnej konsoli skierowanej do psów. Jej data premiery nie jest na ten moment znana, lecz zdążyliśmy dowiedzieć się kilku istotnych szczegółów.



Przede wszystkim warto zaznaczyć, że celem przedsięwzięcia jest skonstruowanie sprzętu zapewniającego psu dodatkową porcję zabawy oraz rozwijającego niektóre elementy zwierzęcej psychiki. Mowa tu chociażby o ulepszaniu umiejętności poznawczych czy spowalnianiu starzenia się mózgu poprzez hamowanie początkowych etapów demencji. Wszystko to okraszone specjalnymi czujnikami tak, by właściciele mogli na bieżąco śledzić wskaźniki zdrowia psa.