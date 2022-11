Google Play Pass za kilka złotych. Świetna promocja, lecz warto się pospieszyć

Subskrypcję Google Play Pass można teraz zgarnąć za grosze

Google postanowiło zorganizować dosyć interesującą promocję na abonament Play Pass. Część użytkowników może teraz skorzystać z jego benefitów za ułamek regularnej ceny, co nie zdarza się zbyt często. Warto się jednak pospieszyć, gdyż oferta jest dosyć mocno ograniczona czasowo.Okej, przejdźmy do szczegółów. Droga do bycia posiadaczem taniego członkostwa Google Play Pass jest bardzo krótka, lecz już na starcie napotkać można barierę nie do pokonania. Należy być bowiem być zupełnie nowym użytkownikiem - jeśli więc w przeszłości opłacaliście subskrypcję od giganta z Moutain View to możecie się rozejść. Chyba że macie kilka kont lub chcecie skorzystać z abonamentu po raz pierwszy, wtedy zostańcie i rozsiądźcie się wygodnie.Wystarczy kliknąć w ikonę konta znajdującą się w prawym rogu interfejsu Sklepu Play i. Wtedy powinna ukazać się pełnoekranowa informacja odnośnie do tytułowej promocji. Polega ona na możliwości uzyskania dostępu do subskrypcji za zaledwie(80% zniżki, normalna cena wynosi 22,99 zł) przez pierwsze sześć miesięcy. Warto jednak się pospieszyć, gdyż promocja prawdopodobnie kończy się już dzisiaj o północy - choć możliwe, że Google nieco przedłuży ten czas.Co więcej, nie musicie płacić tych kilku złotych od razu! Google pozwala na. Jeśli benefity oferowane przez Play Pass nie przypadną Wam do gustu, to bez problemu anulujecie członkonstwo i nie zostaniecie obarczeni jakimikolwiek opłatami. Dobra, ale o jakich "benefitach" tak naprawdę mówimy?No cóż, tak naprawdę jest to coś w rodzaju mobilnego odpowiednika Xbox Game Passa. Usługa subskrypcyjna od Google pozwala na, za które normalnie trzeba by było zapłacić. Tyczy się to także bezpłatnych usług posiadających reklamy czy inne opcje premium - te znajdujące się w obrębie abonamentu są pozbawione tego typu blokad.Dlatego też przed zasubskrybowaniem Play Passa warto sprawdzić czy interesujące nas programy czy gry znajdują się w jego bibliotece. Jest na to duża szansa, gdyż subskrypcja obejmuje na ten moment kilka tysięcy aplikacji. Dodatkowym atutem jest opcja podzielenia się dostępem z maksymalnie pięcioma domownikami. W tym celu należy utworzyć specjalną grupę rodzinną (bez dodatkowych opłat), wyznaczyć administratora i wskazać kilka konkretnych osób.Także nawet jeśli nie wiecie czy Play Pass spełni Wasze oczekiwania, to pierwszy miesiąc i tak macie gratis. To chyba dosyć dobry deal.Źródło: Google, wł.