Kontrowersyjna zbroja pojawi się w next-genowym Wiedźminie 3

Deweloperzy ze studia CD PROJEKT RED postanowili w subtelny sposób zadrwić z serialu "Wiedźmin" poprzez dodanie pewnego elementu w next-genowej aktualizacji do trzeciej odsłony cyklu. Gracze już wkrótce będą mogli ujrzeć charakterystyczny pancerz, który swego czasu był dosyć mocno wyśmiewany przez społeczność. Czego dokładnie należy się spodziewać?Kilka dni temu mieliśmy do czynienia z oficjalną prezentacją next-genowego patcha do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon . Podczas specjalnej transmisji na żywo poznaliśmy sporo informacji na temat nadchodzących zmian graficznych oraz technicznych. Deweloperzy zdecydowali się także na ogłoszenie wprowadzeniaWprowadzi ono nie tylko nowe przedmioty, ale także. Okazuje się, iż dodatek obejmie swoim zasięgiem również...znienawidzoną przez widzów serialu "Wiedźmin". Była ona tak głośno krytykowana przez społeczność, że producenci produkcji zdecydowali się na jej usunięcie w drugim sezonie.