Netflix doczeka się niedługo pokaźnej czystki. Zniknie kilkadziesiąt produkcji

Netflixa czeka kolejna czystka, niestety

Netflix wraz z końcem listopada pozbędzie się kilkudziesięciu produkcji z biblioteki platformy. Co najważniejsze - część z tych tytułów to prawdziwe hity, które zapewne wiele osób oglądało po kilka razy. Warto więc dokładnie zerknąć na opublikowaną listę, by nadrobić ewentualne zaległości.Dopiero co informowaliśmy Was o grudniowych nowościach, które zadebiutują na Netflixie . Platformy streamingowe rządzą się jednak swoimi prawami i każdego miesiąca mamy do czynienia nie tylko z premierami, ale również z czystkami obejmującymi niekiedy sporą część biblioteki. Dlatego też warto być świadomym zmian zachodzących wewnątrz poszczególnych serwisów.Listopad nie jest pod tym względem absolutnie żadnym wyjątkiem - ostatni dzień trwającego właśnie miesiąca będzie pożegnalnym momentem dla ponad trzydziestu filmów i seriali. Niektóre z nich bez wątpienia można uznać za pozycje wręcz kultowe. O jakich produkcjach dokładnie mowa?No cóż, już niedługo subskrybenci Netflixa nie zobaczą chociażbyz 1976 roku czyz 1995 roku. Zostając jeszcze chwilę przy starszych filmach należy wspomnieć o "pogrzebie" uznanychz 1984 roku. Mówimy więc praktycznie o produkcji obowiązkowej w życiu każdego człowieka!