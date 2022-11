Ktoś w TVP miał zły dzień.

Wpadka TVP na mundialu. "Dawaj pieniądze, bo zaraz wszyscy traficie do obozu"

Czy tylko mi TVP Sport groziło zaraz po odpaleniu transmisji? #Mundialove pic.twitter.com/EpBqZa9lOi — Krzysiek Rey (@krzysiekrey) November 20, 2022

Mecze MŚ 2022 za darmo online

Mistrzostwa Świata w Katarze rozpoczęły się wczoraj od ceremonii otwarcia oraz meczu otwarcia, w którym po jednostronnym meczu piłkarze Ekwadoru pokonali Katar 2:0. Wiele uwagi poświęcono temu, że podczas otwarcia mundialu na scenie wystąpił z krótkim przemówieniem Morgan Freeman. Uwadze widzów nie umknęła również wpadka, jakiej dopuściła się Telewizja Polska.Podczas emisji spotkania w mundialowym studiu TVP, doszło do niecodziennej wpadki. Przed ceremonią otwarcia MŚ w piłce nożnej 2022 w Katarze na ekranach telewizorów i monitorów widzów śledzących transmisję w Internecie, wyświetlono dziwne napisy. Podczas przemowy Macieja Kurzajewskiego pojawił się tekst: "Chrześcijańską posługę potrzebującemu niosę. Ja też jestem potrzebujący. Dawaj pieniądze, bo zaraz wszyscy traficie do obozu".Tego rodzaju wpadki się zdarzają i z pewnością jeszcze zdarzą w trakcie MŚ 2022 w Katarze. Nie przeszkodziło to internautom wyśmiać TVP i zadawać standardowego w podobnych sytuacjach pytania: "czy na to właśnie idą miliardy złotych rocznie z pieniędzy podatników?".Dla fanów piłki nożnej oglądających kolejne wielkie piłkarskie imprezy takie kompromitujące wpadki stacji telewizyjnych nie są niczym nadzwyczajnym. Wystarczy wspomnieć słynną "seksbombę" Gmocha w trakcie MŚ 2010 w Republice Południowej Afryki.Mecze piłkarskie na tegorocznym mundialu można oglądać na programach TVP. Wszystkie spotkania transmitowane są na uruchomionym specjalnie na tę okazję kanale TVP 4K. Ten udostępniło kilkudziesięciu operatorów kablowych oraz satelitarnych, w tym Orange, T-Mobile, Inea, CANAL+, Grupa Vectra (Vectra, Multimedia Polska, SGT, Evio, Elsat), Toya, Avios, Promax, JMDI, Telpol oraz Telewizja Kablowa Chopin.Stacja TVP 4K jest również dostępna w ramach naziemnej telewizji cyfrowej na kanale 36. Skorzystają z niej posiadacze telewizorów 4K z dekoderami DVB-T2/HEVC.Źródło: mat. własny, zdj. tyt. zrzut ekranu z transmisji z ceremonii otwarcia MŚ 2022 w Katarze