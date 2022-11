Masz Xbox Game Pass Ultimate? Odbierz 3 miesiące Apple TV+ i Apple Music za darmo

Co jakiś czas Microsoft chwali się wysoką liczbą abonentów usługi Xbox Game Pass, która bije kolejne rekordy popularności. W Polsce subskrypcja gier Microsoftu także cieszy się uznaniem, w przeciwieństwie do chociażby Apple TV+, które nie jest liczącym się graczem VOD nad Wisłą. Jeśli chcielibyście jednak przez dość długi czas bez dodatkowych wydatków przetestować tę usługę Apple, a do tego także Apple Music, to Microsoft wychodzi wam naprzeciw, o ile macie aktywny abonament Xbox Game Pass Ultimate (a statystycznie jest na to większa szansa niż na posiadanie Apple TV+ czy Apple Music).



Świetna dodatkowa oferta dla posiadaczy growego abonamentu Xbox Game Pass Ultimate

Wszyscy subskrybenci Xbox Game Pass Ultimate mogą otrzymać darmowy trzymiesięczny trial na Apple TV+ i Apple Music aż do marca 2023 . Jedynym ograniczeniem jest brak wcześniejszego opłacania wspominanych usług (ewentualnie możemy założyć nowe konto Apple). Choć część internautów raportuje, że da skorzystać z oferty nawet będąc już kiedyś klientem usług Apple, jeśli realnie nie wydawaliśmy pieniędzy na abonamenty, a tylko użyliśmy np. promocji z Sony PlayStation. Oczywiście nie chcąc ponieść żadnych dodatkowych kosztów, musicie pamiętać o anulowaniu subskrypcji przed końcem darmowej oferty.





Trzymiesięczny trial Apple TV+ i Apple Music możecie odebrać w aplikajci Xbox na PC / Foto: własne



Aby otrzymać promocyjny dostęp (opis dotyczy odebrania Apple Music i Apple TV+ na Windowsie 10/11), musicie wejść w zainstalowaną aplikację Xbox i z pionowego menu po lewej stronie wybrać opcję "Game Pass". Następnie na środku pod bannerami ofert naciskamy na przycisk z napisem "Korzyści" i dalej od góry znajdujemy "Apple Music" i "Apple TV+". W obu przypadkach promocja dostępna jest poprzez wygenerowanie specjalnego linku do skorzystania z oferty. Jego odebranie trzeba przeprowadzić przed 31 marca 2023 roku, a zrealizować maksymalnie dzień później do 1 kwietnia 2023 roku.



W obu przypadkach otrzymujemy specjalny link do aktywacji promocji / Foto: własne



Nie masz urządzeń od Apple? Nie szkodzi, Apple TV+ i Apple Music działa na wielu różnych sprzętach

Apple Music jest usługą analogiczną np. do Spotify, Tidala, Deezera czy po części też YouTube Music, która oferuje 75 tysięcy utworów i trzy stacje radiowe przygotowane przez Apple. Cześć biblioteki obsługuje dźwięk przestrzenny Dolby Atmos, a ścieżki prezentują jakość (zależnie od konkretnych treści) od 16 bitów w 44,1 kHz do 24 bitów przy 192 kHz. Za to Apple TV+ można porównać np. do Netflixa, Amazon Prime Video, Disney+ i innych VOD. Chociaż główną różnicą dla użytkownika pod kątem dostępnych treści jest brak dubbingu czy lektora, wszystkie wideo od Apple mają tylko napisy.



Apple Music na Androidzie / Foto: Google Play



Co ważne, nie musicie być nawet posiadaczami sprzętu Apple. Apple Music dostępne jest też w formie aplikacji na Androidzie, Windowsie, Sony PlayStation, smart TV Samsung Tizen, w smart głośnikach (zgodnych z Google Nest i Sonos) oraz poprzez stronę internetową. Apple TV można zainstalować też na konsolach (Microsoft Xbox i Sony PlayStation), smart TV (Android TV/Google TV, LG webOS, Samsung Tizen, Amazon Fire TV, Roku), choć brak aplikacji dla mobilnego Androida - podobnie jak na PC, trzeba wejść poprzez przeglądarkę internetową.



Świetna okazja na poznanie biblioteki Apple TV+ i Music.