Spotify jak YouTube. Podcasty z treścią wideo już dostępne także dla polskich twórców

Największa internetowa platforma wideo YouTube poszła też po części w rynek muzyki za sprawą usługi YouTube Music, która jest dostępna już od kilku lat. Za to najpopularniejsza platforma steamingu muzycznego w postaci Spofity, wprowadza podcasty z wideo. Co ciekawe Spotify według BusinessodApps miał aż 33,37 proc. subskrybentów na koniec 2021 roku (zastanawia mnie tylko metodologia prezentacji danych, w końcu niektórzy użytkownicy mają więcej niż jedną usługę, a wykres zdaje się tego nie uwzględniać) mocno wyprzedzając Apple Music (17,80 proc.), Amazon Music (13,75 proc.), Tencent Music (13,39 proc.) czy YouTube (10,11 proc., domyślam się, że chodzi o YouTube Music, a nie całą platformę YouTube). Nowa metoda na prezentację materiałów raczej nie wpłynie zauważalnie na słupki popularności, ale na pewno części użytkowników dodatkowo umili obcowanie ze Spotify.



Podcasty wideo Spotify i garść nowych funkcji dla twórców treści wideo

Początkowo firma aktywowała w ograniczonym zakresie podcasty wideo dla twórców jeszcze jesienią 2021 roku, ale dopiero teraz ruszyła pełną parą z projektem w ponad 180 krajach (wcześniej było to tylko kilka wyselekcjonowanych obszarów) po testach i pozytywnym odzewie ze strony społeczności. Podcasterzy mogą przesyłać swoje treści wideo poprzez Anchor w równie łatwy sposób, jak robią to w przypadku audio. Z punktu widzenia zarówno odbiorców jak i twórców, nie ma konieczności nastawiania się tylko na wideo. Autorzy dalej mogą wstawiać treści wyłącznie dźwiękowe, a słuchacze dostają wybór trybu (z wideo lub bez) na materiale filmowym.





Ponadto Spotify wprowadza garść nowych funkcji przeznaczonych dla twórców). Chodzi o możliwość monetyzacji treści także w wariancie wideo (subskrypcje podcastów), integrację z platformą do zdalnego nagrywania Riverside, wstawianie zagnieżdżonych treści również z wideo, mechanizm Bulk-Replace Video na Anchor (do łatwego zastępowania już istniejących odcinków głosowych podcastów wariantami z obrazem), dodatkowa analiza dla materiałów wideo czy możliwości interaktywne dla podcastów wideo (Polls, Q&A).



Ponadto Spotify wprowadza garść nowych funkcji przeznaczonych dla twórców). Chodzi o możliwość monetyzacji treści także w wariancie wideo (subskrypcje podcastów), integrację z platformą do zdalnego nagrywania Riverside, wstawianie zagnieżdżonych treści również z wideo, mechanizm Bulk-Replace Video na Anchor (do łatwego zastępowania już istniejących odcinków głosowych podcastów wariantami z obrazem), dodatkowa analiza dla materiałów wideo czy możliwości interaktywne dla podcastów wideo (Polls, Q&A).

Treści filmowe dostępne już w ponad 180 krajach.