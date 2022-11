Netflix pracuje nad kilkunastoma ekranizacjami gier. Grubo

Dzieje się. Dzieje się.



Netflix chyba zamierza przejąć rynek adaptacji gier

Netflix zajmuje się obecnie wieloma projektami powiązanymi z grami wideo. Mowa tu nie tylko o tworzeniu własnych tytułów, ale również bazowaniu na popularnych markach w ramach licencji. Okazuje się, że na ten moment rozwijanych jest kilkanaście projektów, które wkrótce pojawią się na platformie w formie filmu bądź serialu. Poniżej znajdziecie ich pełną listę.Ostatnio mamy do czynienia z nasileniem się trendu jeśli chodzi o ekranizację gier wideo. Platformy streamingowe dosyć śmielej wchodzą na ten grząski grunt - wielkimi krokami zbliża się przecież serial The Last of Us od HBO Max. Amazon ogłosił natomiast adaptację cyklu Fallout - tutaj szczegóły nie są jednak jeszcze znane. Wszystko to jednak zdaje się blednąć przy liczbie projektów zainicjowanych przez "czerwonych".Zresztą, przez ostatnie kilkanaście miesięcy na Netflixie światło dzienne ujrzało kilka udanych seriali z gamingowego uniwersum. Wystarczy tu wspomnieć chociażby o League of Legends: Arcane Cyberpunk: Edgerunners czy The Cuphead Show. Wszystkie te tytuły spotkały się ze zdecydowaną aprobatą ze strony społeczności, więc raczej nie dziwi fakt powzięcia planów odnośnie do wypuszczenia kolejnych przedsięwzięć.



Przede wszystkim należy wspomnieć o współpracy z firmą Ubisoft. Już wkrótce doczekamy się adaptacjiw wersji live-action oraz dwóch niezapowiedzianych jeszcze tworów. No i oczywiście możemy liczyć na grę mobilną - lecz tutaj także nie zdradzono zbyt wielu szczegółów. Francuski wydawca pomaga także przy opracowaniu filmowej adaptacji Beyond Good & Evil. Więcej informacji poznamy "wkrótce".Ubisoft planuje także przenieść na ekran. Serial animowany nazwany Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix jest na ten moment zagadką, lecz z pewnością będzie czymś ciekawym dla fanów lat 80. i zwolenników klimatów retro.Nie można także zapominać o filmie, który został zapowiedziany już w 2016 roku. Prace na planie mają rozpocząć się jeszcze na przestrzeni bieżącego roku, lecz wszystko zdaje się być skryte za mgłą. Pozostając przy tym uniwersum, to w planach jest powstanie serialu Tom Clancy's Splinter Cell - Netflix swego czasu podpisał umowę na dwa sezony składające się łącznie z 16 odcinków. Zobaczymy co z tego wyjdzie.Osoba odpowiedzialna za serial Wiedźmin: Rodowód Krwi jest ponadto zaangażowana w animację bazującą na serii. W tym przypadku nie poznaliśmy jednak jakichkolwiek danych oprócz tego, że projekt powstaje. Tu także należy uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.



Jeśli chodzi natomiast o tytuły, o których "cokolwiek wiadomo", to wielkimi krokami zbliża się animowany serial (24 odcinki) Sonic Prime. Jego data premiery została wyznaczona na 15 grudnia bieżącego roku. Ma to być świetny prezent dla wszystkich fanów cyklu.



Ostatnio głośno się zrobiło o przejęciu praw do ekranizacji dwóch głośnych marek. Mowa rzecz jasna o Gears of War oraz Horizon Zero Dawn. Tu mamy doczekać się nie tylko prezentacji dobrze znanych postaci, ale także rozszerzenia uniwersum i współpracy z oryginalnymi twórcami. Będzie się działo.