Ash Ketchum został mistrzem świata Pokemon po 25 latach emisji serialu

Musi jeszcze tylko złapać je wszystkie.

Ash Ketchum Mistrzem świata Pokémon

He's done it! Ash has become a World Champion! pic.twitter.com/a2jPb8pym3 — Pokémon (@Pokemon) November 11, 2022

Pokémon to potężna franczyza

Uwaga, uwaga, zaraz co poniektórzy z Was poczują się bardzo staro i uświadomią sobie, jak szybko mija czas. Gotowi?jest emitowany od 1997 roku. Do tej pory stworzono już 1219 odcinków oraz 11 odcinków specjalnych. Produkcja debiutująca na antenie TV Tokyo 1 kwietnia 1997 roku gościła na ekranach polskich telewizorów za sprawą stacji Polsat, TV4, Fox Kids, Jetix i Disney XD, a od 2018 roku dostępna jest również na platformie Netflix Polska. Szok? Z pewnością nie mniejszy niż to, że 10-letni Ash Ketchum potrzebował aż ćwierć wieku, by stać sięPokémon! Wcześniej tytuł mistrzowski zdobył on w 2019 roku, co pozwoliło mu wziąć udział w najważniejszych rozgrywkach.Ash Ketchum po 25 latach od emisji pierwszego odcinka serialu Pokémon został najlepszym trenerem Pokémon na świecie. Wydarzenie miało miejsce w wyemitowanym w Japonii najnowszym odcinku serialu Pokémon (w kraju kwitnącej wiśni znanym jako Pocket Monsters), w którym to 10-latek z miasta Pellet zdobył najważniejsze odznaczenie w uniwersum "kieszonkowych stworków". O fakcie przyznania Ashowi tytułu Mistrza Pokémon poinformował oficjalny profil popularnego anime na Twitterze.Ash wygrał turniej, odbywający się w ramach cyklu. W finałowym pojedynku Ash pokonał Leona, mistrza regionu Galar znanego z gry Pokémon Sword and Shield. Leon walczył wraz ze swoim Charizardem. W turnieju brali udział m.in. Cynthia, Iris, Lance i Steven.Co ciekawe, odcinek o którym mowa w krajach europejskich, w tym w Polsce, zostanie wyemitowany dopiero w przyszłym roku, kiedy to na rynkach tych pojawi się sezon Pokémon Ultimate Journeys: The Series.Hasłem Pokémon jest. To ostatnie wyzwanie, które stoi obecnie przed Ashem. O ile początkowo zakładało one złapanie 151 stworków, obecnie Pokémonów jest już ponad 1000.Nie istnieje chyba osoba na świecie, która nie słyszała jeszcze o Pokémonach. Pocieszne stworki na przestrzeni ćwierćwiecza występowały przecież nie tylko w serialu telewizyjnym oraz filmach, ale także całej serii doskonałych gier od Nintendo, które pamiętają jeszcze czasy konsolki Game Boy . Ba, trafiły nawet na smartfony i tablety za sprawą produkcji Pokemon GO , na punkcie której parę lat temu dosłownie oszalał cały świat.Źródło: Pokémon