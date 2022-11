Wiedźmin: Rodowód Krwi coraz bliżej. Netflix promuje nadchodzący serial

Netflix przypomina o serialu Wiedźmin: Rodowód Krwi

Netflix rozpoczął promocję serialu Wiedźmin: Rodowód Krwi, który planowo pojawi się na platformie pod koniec bieżącego roku. W sieci pojawił się przede wszystkim nowy zwiastun produkcji oraz dodatkowe grafiki przedstawiające głównych bohaterów oraz sceny pełne walki. Społeczność nie jest jednak zbyt pozytywnie nastawiona do tego tytułu.Ostatnio dosyć głośno jest o marce Wiedźmin rozwijanej przez platformę Netflix. Głównie za sprawą rezygnacji Henry’ego Cavilla z udziału w serialu począwszy od jego czwartego sezonu – internauci dosyć jasno wypowiedzieli się co sądzą o tym stanie rzeczy, a także o przyszłości samej produkcji. Warto jednak pamiętać, że wielkimi krokami zbliża się nie tylko trzecia, czwarta i piąta część tytułu, ale również prequel całej serii.To właśnie o nim sobie dzisiaj porozmawiamy. Rodowód Krwi opowie historię sprzed 1200 lat, jeszcze zanim powstały istoty określane mianem wiedźminów. Fani uniwersum stworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego od samego początku są dosyć negatywnie nastawione do samego projektu – dlaczego? No cóż, przede wszystkim zarzucają oni producentomi brnięcie w mityczną „poprawność polityczną”.Netflix jednak nie chce rezygnować ze swoich planów i właśnie rozpoczął kolejną fazę promocji serialu. W sieci pojawił się jego nowy zwiastun nazywający tytuł „czteroczęściowym wydarzeniem specjalnym”. Trailer tak naprawdę nie prezentuje nic konkretnego oprócz scen ukazujących sylwetki głównych bohaterów, ładne widoki i walki. Poza tym wypuszczono grafiki promocyjne w postaci plakatów. Zresztą, zobaczcie sami.