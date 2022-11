Disney+ już niedługo będzie droższy. Czy Polacy także zapłacą więcej?

Disney+ stanie się droższą platformą

Disney+ już w przyszłym miesiącu doczeka się istotnych zmian w cenniku. Subskrypcja popularnej platformy streamingowej stanie się droższa części użytkowników o naprawdę spory procent. Poza tym oficjalnie zapowiedziano wdrożenie specjalnego planu abonamentowego zawierającego reklamy – on także zadebiutuje w grudniu. Czego więc dokładnie należy się spodziewać?Ostatnio coraz częściej można usłyszeć informacje odnośnie do podwyżek w obrębie serwisów oferujących dostęp do filmów i seriali. Chyba najgłośniej zrobiło się w przypadku ogłoszenia zmian czekających HBO Max – usługa w przyszłym roku nie tylko będzie droższa, ale także zmieni nazwę. Podobny los czeka kolejną witrynę i raczej wieść ta nie wzbudza większego zaskoczenia.Okazuje się bowiem, iż jużniektórzy subskrybenci będą musieli zapłacić nieco więcej za dostęp do Disney+. Na razie zmiany dotyczą wyłącznie Stanów Zjednoczony, ale i tak warto mieć na uwadze, że inne rynki raczej nie otrzymają taryfy ulgowej. Do tej pory miesięczny. Podobna ma się sprawa rocznym dostępem – zmiana z 80 na 110 dolarów.Warto też wspomnieć o ogłoszeniu dotyczącym wdrożenia specjalnego planu abonamentowego zawierającego reklamy. Ostatnio na jego implementację zdecydował się Netflix , gdzie spoty (wraz z licznymi ograniczeniami) są już dostępne dla mieszkańców dwunastu krajów. Teraz na wykonanie podobnego kroku zdecydował się Disney+, lecz na razie wyłącznie w Stanach Zjednoczonych.Mamy jednak do czynienia z dosyć sprytną zagrywką. Pakiet z reklamami kosztować będzie– czyli tyle, ile normalny abonament przez podwyżką. Nie dziwi więc krytyka konsumentów. Na ten moment nie wiadomo zbyt wiele na temat sposobu wyświetlania reklam, ich długości oraz ewentualnych limitów.Trudno też stwierdzić czy Disney+ podrożeje również w Polsce. Na razie takie plany nie zostały ogłoszone – nadal możemy korzystać z platformy zalub 289,99 zł rocznie. Jest to dosyć atrakcyjna oferta i zapewne podniesienie cen o kilka złotych nie wywołałoby większego zamieszania. Choć bez wątpienia część osób nie mogłaby się z tą zmianą pogodzić.Na razie pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na jakiekolwiek wieści ze strony polskiego oddziału Disneya.Źródło: Disney, Android Police