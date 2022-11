Netflix z reklamami to mnóstwo zablokowanych produkcji. Oto lista

Lista zablokowanych treści na Netflixie robi wrażenie

Cena Netflixa z reklamami w USA / Źródło: Netflix

Niedostępne filmy:





Oblivion

Man on a Ledge

Robin Hood

Steve Jobs

The Butler

Skyfall

Casino Royale

Quantum of Solace

28 Days

Rambo

Darkest House

Made of Honor

The Imitation Game

Wanted

Legend

Blue Jasmine

A Monster Calls

Sing 2

Morbius

Road House

The Mist

A Good Old Fashioned Orgy

Phantom Thread

Contraband

Tully

Vice

The Hateful Eight

The Bad Guys

Niedostępne seriale:





Arrested Development

House of Carts

Peaky Blinders

New Girl

The Magicians

The Last Kingdom

The Sinner

Good Girls

The Good Place

Knight Rider

Queen of the South

Marlon

Friday Night Lights

Uncoupled

Netflix i jego plan subskrypcyjny zawierający reklamy to nie tylko niższa cena, ale także liczne ograniczenia - także w kwestii dostępnych w bibliotece treści. Do tej pory mówiło się o około 5-10 procentach niedostępnych filmach i serialach - teraz natomiast otrzymaliśmy nieco więcej konkretnych informacji. Czego więc dokładnie nie obejrzą subskrybenci?Zaledwie wczoraj Netflix wprowadził reklamy w dwunastu państwach (na razie Polska nie została obięta zasięgiem nowości). Użytkownicy decydujący się na zakup tańszego abonamentu muszą liczyć się z maksymalną jakością 720p oraz brakiem możliwości pobierania produkcji i oglądania ich w trybie offline. Powody licencyjne zmusiły również platformę do cięć w obrębie samej oferty.Redakcja portalu Variety zdecydowała się na porównanie biblioteki Netflixa i wyszczególniła. Bez zbędnego przedłużania, oto wszystkie zablokowane tytuły:Nie da się ukryć, że powyższa lista obejmuje naprawdę świetne filmy i seriale - nierzadko prawdziwe hity. Netflix obiecuje natomiast, że ten stan rzeczy wkrótce się zmieni. Platforma pracuje bowiem nad ustaleniem warunków, które umożliwią uzyskanie stosownej licencji. Zobaczymy co z tego wyjdzie.Źródło: Variety