Netflix z reklamami wystartował w kilkunastu krajach. Ile kosztuje?

Reklamy na Netflixie zostały wprowadzone w 12 krajach

Źródło: Netflix

Netflix wprowadził właśnie specjalny plan z reklamami na terenie dwunastu krajów. Użytkownicy otrzymali tym samym możliwość oglądania produkcji za nieco mniejszą cenę, lecz obarczoną dosyć długimi spotami oraz niedostępnością kilku kluczowych funkcji. Co więc oferuje "Basic with Ads" i czy w ogóle to się opłaca? Sprawdzamy. Netflix niedawno odzyskał część aktywnych użytkowników, ale trudno uznać to za powód do skakania z radości. Platforma znalazła się bowiem pod ostrzałem krytyki z powodu planów na wprowadzenie systemu pobierania opłat za współdzielenie konta . Do tego wszystkiego dochodzi brak wielu ciekawych produkcji oryginalnych oraz tytułowe reklamy. Samo to słowo wydaje się wzbudzać w użytkownikach lekkie obrzydzenie.Implementacja planu z reklamami to jeden ze sposobów Netflixa na odzyskanie zaufania klientów i - przede wszystkim - zwiększenie swoich przychodów. Streamingowy gigant nie zwklekał zbytnio z wprowadzeniem kontrowersyjnej nowości - korzystać mogą z niej już subskrybenci mieszkający w jednym z dwunastu wybranych państw.Mowa tu o Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Francji, Włoszech, Niemczech, Australii, Japonii, Korei Południowej, Kanadzie, Hiszpanii, Brazylii oraz Meksyku. Zapewne wiele osób interesuje cena takiego planu abonamentowa, lecz tutaj trudno o prostą odpowiedź. Niemalże w każdym kraju możemy mówić o rozbieżności w tym aspekcie -Zresztą, wystarczy spojrzeć na poniższe zestawienie:Trudno powiedzieć coś więcej oprócz tego, że- najprawdopodobniej w przyszłym roku. Jeśli chodzi o koszty, to pozwolę sobie nie rzucać losowymi kwotami. Osobiście jednak uważam, że nie byłbym w stanie zapłacić więcej niż 14,99 złotych. Głównie z jednego prostego powodu - plan z reklamami to spore ograniczenia.Mowa tu oprzypadających na każdą godzinę programu. Te trwające od 15 do 30 sekund spoty będą pojawiać się zarówno przed, jak i w trakcie odtwarzanych treści. Jedyną dobrą wiadomością jest to, że nowe filmy oryginalne Netflixa będą posiadać reklamy wyłącznie przed projekcją.Poza tym użytkownicy mogą liczyć wyłącznie nai opcję oglądania treści na tylko jednym urządzeniu jednocześnie. Próżno szukać także dostępu do. Ponadto okołodla osób opłacających abonament z reklamami - wszystko z powodu problemów licencyjnych. Nie brzmi to dobrze, prawda?Gdyby tylko Netflix był tańszy i oferował więcej jakościowych treści oryginalnych - wtedy nie byłbym aż tak wrogo nastawiony do całego konceptu reklamowego. Platformie należy jednak przyznać, że ma smykałkę do tworzenia viralowych produkcji, których pewnie zazdroszczą jej inne usługi.Źródło: Netflix