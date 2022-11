SkyShowtime już niedługo w Polsce! Poznaliśmy datę premiery platformy

Polski start platformy SkyShowtime już niedługo

Źródło: SkyShowtime

SkyShowtime został stworzony dla Europy i cieszymy się mogąc powiedzieć klientom w całej Europie Środkowo-Wschodniej, że już wkrótce będą mogli korzystać z usług naszego serwisu. Jesteśmy podekscytowani możliwością zapewnienia im dostępu do najnowszych seriali i filmów z naszych kultowych, światowej sławy wytwórni, jak również do wysokiej jakości lokalnej rozrywki. Po udanym starcie w Europie Północnej i Portugalii, rozszerzenie działalności na te ważne rynki i udostępnienie SkyShowtime jeszcze większej liczbie osób w całej Europie jest dla nas ważnym kamieniem milowym.

SkyShowtime zadebiutuje w Polsce na początku przyszłego roku. Potencjalni konsumenci otrzymają tym samym możliwość legalnego oglądania treści ze stajni Universal Pictures czy DreamWorks Animation. Pierwsze wzmianki o planach ekspansji na nasz rynek pojawiły się już kilka lat temu - długi czas oczekiwania dobiegł jednak końca. Czego dokładnie możemy się spodziewać po nowej platformie?Polacy mogą wybierać spośród szeregu usług streamingowych. Netflix Viaplay , Player, TVP VOD - jest tego naprawdę mnóstwo. Jak się jednak okazuje, silna konkurencja nie przeszkadza w zapowiadaniu nowych serwisów, które "mają podbić serca internautów". Nie tak dawno doczekaliśmy się debiutu SWEET.TV , za kilka miesięcy będziemy natomiast świadkami jeszcze jednej premiery.Mowa tu o długo wyczekiwanymnależącym do grupy mediowej Paramount Global. Pierwsza zapowiedź wejścia do naszego kraju pojawiła się jeszcze w 2021 roku - potem temat nieco ucichł, lecz teraz poinformowano, że plany nie uległy zmianie. Platforma pojawi się w Polsce już w. Nieco wcześniej (bo w grudniu bieżącego roku) wystartuje ona na terenie Bułgarii, Chorwacji, Kosowa, Czarnogóry, Serbii oraz Słowenii.Dobra, ale czym tak w ogóle jest to całe SkyShowtime? Naprościej mówiąc - mamy do czynienia z usługą oferującą katalog produkcji od wytwórni należących (lub zależnych) do Paramount Global. Konsumenci mogą więc spodziewać się możliwości oglądania filmów i seriali ze stajni(w USA jest to osobna platforma),orazWygląda więc na to, że mówimy o naprawdę silnym graczu na rynku, który ma szansę skusić do siebie sporą grupę osób. Dokładna biblioteka tytułów nie jest rzecz jasna jeszcze znana, lecz zapewne obejrzymy tam "Top Gun: Maverick", "Jurassic World Dominion", "Minionki: Wejście Gru" czy dwie części filmów z Sonicem w roli głównej. Na przekazanie szczegółów przyjdzie jednak jeszcze czas.Podobnie ma się sprawa z ceną miesięcznego abonamentu. Na wielu rynkach mamy do czynienia z opłatą na poziomie 6,99 euro -. To byłby zdecydowanie dobry ruch, który pozwoliłby stanowić platformie realną konkurencję dla np. Disneya Plus.Wejście na rynek Europy Środkowo-Wschodniej skomentował, Monty Sarhan:Pozostaje uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że SkyShowtime wystartuje bez żadnych problemów i pozytywnie zaskoczy polskich internautów.Źródło: SkyShowtime