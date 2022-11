TVP chce dodatkowych pieniędzy od osób płacących abonament RTV za TVP VOD

To nie w porządku.

Płatne treści na TVP VOD

„Green book” (USA, 2018, 11 zł)

„Bo we mnie jest seks” (Polska, 2021, 17 zł)

„Na rauszu” (Dania, 2020, 11 zł)

„Złoto” (Australia, 2022, 17 zł)

„Piosenki o miłości” (Polska, 2021, 11 zł)

„X” (USA, 2021, 17 zł), „Yang” (USA, 2021, 17 zł)

„Mikołajek” (Francja, 2009, 8 zł)

„Sekret Madeleine Collins” (Francja, 2022, 11 zł)

„Men” (Wielka Brytania, 2022, 17 zł)

„Niewiniątka” (Norwegia, 2021, 11 zł)

„Najgorszy człowiek na świecie” (Norwegia, 2021, 11 zł)

„Świtezianka” (Polska, 2017, 5 zł)

„Minari”, (USA, 2020, 11 zł)

„Ostatni komers” (Polska, 2020, 11 zł)

„Przed północą” (USA, 2013, 5 zł)

„Oto my” (Izrael, 2020, 11 zł)

„Biały potok” (Polska, 2021, 17 zł)

„Mój syn” (Wielka Brytania, 2021, 11 zł)

„Diego” (Wielka Brytania, 2019, 11 zł)

„(Nie)Długo i szczęśliwie” (Włochy, 2021, 11 zł)

„Hazardzista” (USA, 2021, 11 zł).

Strefa ABO na TVP VOD

Platformę internetową TVP VOD zapowiadano jeszcze w 2016 roku . Wtedy to dowiedzieliśmy się, że Telewizja Polska udostępni emitowane w jej obrębie seriale ekskluzywnie w tym serwisie, jednocześnie uniemożliwiając ich oglądanie w konkurencyjnych serwisach Ipla i VOD.pl. Pierwotnie treści na TVP VOD dostępne były za darmo i bez reklam. Nic dziwnego, skoro polski nadawca publiczny otrzymuje środki z abonamentu radiowo-telewizyjnego oraz w formie potężnych dofinansowań od państwa. Sporym zaskoczeniem w tym kontekście jest rosnąca liczba materiałów udostępnianych tam odpłatnie.Telewizja Polska jakiś czas temu udostępniła najnowsze wersje platformy TVP VOD dla komputerów, urządzeń mobilnych oraz telewizorów smart. Przy okazji aktualizacji usunięto linearne wersje wybranych kanałów telewizyjnych, które to przeniesiono do apki TVP GO. Teraz dowiedzieliśmy się, że linearne kanały powrócą wraz z opcją cofania zawartości kanałów aż do tygodnia wstecz, a TVP GO czeka niepewny los. Poznaliśmy też szczegóły płatnej oferty serwisu VOD Telewizji Polskiej.Polacy opłacający wcale nie tak mały abonament radiowo-telewizyjny mogą czuć się rozgoryczeni faktem, że za treści emitowane przez TVP zapłacą od teraz w niektórych przypadkach nawet potrójnie. Dlaczego? Bo wiele osób oprócz abonamentu RTV płaci też za telewizję satelitarną, na której jest przecież TVP. Do tego dojdzie jeszcze oferta TVP VOD z filmami sprzedawanymi w cenie od 5 do 17 złotych. Mowa nie tylko o produkcjach najnowszych.Na TVP VOD pojawił się katalog "Kinowe hity", za które należy zapłacić dodatkowo. Na liście znalazły się filmy:Co ciekawe, nie wszystkie powyższe pozycje są dostępne na każdej z platform.W odpowiedzi na zapytanie złożone przez dziennikarzy wirtualnemedia.pl, dotyczące powodów takiej strategii, państwowy nadawca zapowiedział wystosowanie komunikatu prasowego "w najbliższych dniach". Być może dowiemy się wtedy, dlaczego osoby opłacające abonament radiowo-telewizyjny muszą zapłacić dodatkowo 8 złotych za obejrzenie filmu z 2009 roku, emitowanego na platformie, za którą każdy obywatel już teraz płaci podwójnie - także ze swoich podatków.W wielu krajach zagranicznych treści udostępniane przez państwowych nadawców, także w sieci, są bezpłatne w obrębie kraju.wzrośnie z 24,50 złotych miesięcznie do 27,30 złotych miesięcznie.Aby aktywować tzw. "Strefę ABO" na TVP VOD należy podać imię nazwisko i numer abonenta, na który składa się 8 ostatnich cyfr indywidualnego konta abonenckiego do przelewów. Po pomyślnej weryfikacji użytkownik zyskuje dostęp do przedpremierowych odcinków seriali, filmów oraz produkcji własnych TVP.Dostęp bez rejestracji odbiornika telewizyjnego kosztuje 9,99 złotych miesięcznie.Źródło: Wirtualnemedia.pl