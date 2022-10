Zestawienie halloweenowych filmów. TOP 10 horrorów w Polsce

Ranking horrorów 2022

Przeanalizowano wypowiedzi polskich internautów pod kątem ich ulubionych horrorów. W pierwszej trójce pod względem liczby wypowiedzi znalazły się popularne produkcje, jakorazW kontekście konkretnych platform streamingowych najwięcej wypowiedzi o tego typu produkcjach dotyczy Amazon Prime oraz Disney+.SentiOne, polska firma zajmująca się m.in. monitoringiem Internetu z wykorzystaniem zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji, przygotowała ranking horrorów oraz filmów o duchach i potworach cieszących się największą popularnością wśród polskich internautów - zarówno ogółem, jak i na konkretnych platformach streamingowych. Przeanalizowane dane dotyczą danych z ostatniego roku, czyli okresu od 24 października 2021 r. do 24 października 2022 r.Niekwestionowanym zwycięzcą jest, wspominana w polskim Internecie w ciągu ostatniego roku ponad 61,5 tys. razy. To seria horrorów licząca już 9 filmów, z których pierwszy miał premierę w 1974 r., a ostatni w lutym tego roku. Na drugim miejscu z ponad 46 tys. wzmianek znalazło się kolejne podejście do klasycznej serii z lat 80. -, film, który miał premierę w listopadzie ubiegłego roku. Trzecie miejsce z blisko 42 tys. wzmianek również zajmuje stosunkowo nowy film -, którego światowa premiera miała miejsce we wrześniu 2021 r., polska natomiast w czerwcu 2022 r.Na dalszych miejscach znalazły się:(niemal 26 tys. wzmianek),(23,8 tys. wzmianek),(23,7 tys. wzmianek),(22 tys. wzmianek),(18,5 tys. wzmianek),(17,3 tys. wzmianek) oraz(11,5 tys. wzmianek).