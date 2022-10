Henry Cavill kończy z rolą Geralta. Wiemy, kto zastąpi go w serialu Wiedźmin

Henry Cavill odkłada miecze i kończy z rolą Geralta

Moja podróż jako Geralt z Rivii była wypełniona zarówno potworami, jak i przygodami, ale niestety, w czwartym sezonie odłożę mój medalion i moje miecze. Fantastyczny pan Liam Hemsworth obejmie płaszcz Białego Wilka. Tak jak w przypadku największych postaci literackich, przekazuję pałeczkę wraz szacunkiem dla czasu spędzonego na wcielaniu się w Geralta i entuzjazmem, że Liam wcieli się w tego najbardziej fascynującego i zniuansowanego „człowieka”.

Henry Cavill poinformował o zakończeniu swojej przygody z serialem Wiedźmin. Aktor – począwszy od sezonu czwartego - nie będzie odgrywał już roli Geralta. Powody podjęcia takiej decyzji nie są znane, mężczyzna w swoim oświadczeniu nie odniósł się do tej kwestii. Poznaliśmy natomiast nazwisko osoby, która zastąpi go w roli pogromcy potworów.Nie tak dawno informowaliśmy Was, że rozpoczęły się wstępne prace nad czwartym i piątym sezonem serialu Wiedźmin. Dowiedzieliśmy się wtedy, iż za produkcję odcinków odpowiadać będą te same osoby, co w przypadku poprzednich. Nie padło jednak ani słowo odnośnie do zmian w obsadzie – jak się jednak okazuje, tych nie zabraknie.Na instagramowym profilu Henry’ego Cavilla pojawił się dosyć wymowny post o. Jego treść brzmi następująco: