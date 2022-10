HBO Max zaprezentowało pierwsze listopadowe premiery. Oferta nie powala

HBO Max z kilkoma ciekawymi premierami na listopad

HBO Max zapowiedział właśnie szereg produkcji, które pojawią się w ofercie platformy na przestrzeni pierwszej połowy listopada. Nie zabraknie licznych powrotów oraz oczekiwanych premier, oczekiwać możemy nawet kilku kinowych hitów. Mimo to lista nie wzbudza zbyt wielu emocji, choć część osób z pewnością będzie zadowolonych. Co dokładnie trafi więc do biblioteki usługi? HBO Max to jeden z najpopularniejszych serwisów streamingowych w naszym kraju. Ostatnio stało się o nim dosyć głośno – wszystko to za sprawą finału serialu Ród Smoka, który okazał się naprawdę udany. Firma musi teraz postarać się, by uwaga subskrybentów przeszła na inny tytuł, a nie na opcję „zrezygnuj z subskrypcji” – czy to się uda? No cóż, tego raczej nie wie nikt.Da się jednak przejrzeć zmierzające na platformę tytuły i oszacować indywidualny sens przedłużania abonamentu. Najgłośniejszą premierą zdają się być, czyli spin-off świetnie przyjętego serialu Supernatural. Doczekamy się historii przedstawiającej losy bohaterów (z perspektywy Deana) sprzed oryginału, co pozwoli przyjrzeć się genezie pewnych wydarzeń – m.in. ujrzymy moment poznania Mary Campbell przez Johna Winchestera. Premiera pierwszych trzech odcinków już