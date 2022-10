Netflix zapowiedział listopadowe nowości. Szykuje się mnóstwo głośnych powrotów

Część użytkowników z pewnością nie będzie narzekać. Część użytkowników z pewnością nie będzie narzekać.



Netflix zaprezentował właśnie filmowe i serialowe nowości, które na przestrzeni listopada zadebiutują na platformie. Subskrybenci mogą spodziewać się chociażby piątego sezonu The Crown oraz nowego tworu od twórców kultowego Dark – mowa tu o produkcji 1899. Poza tym nie zabraknie kilku wyczekiwanych tytułów pokroju drugiej części Enola Holmes. Czego dokładnie możemy się spodziewać?



Poznaliśmy listopadowe nowości Netflixa

serwis zanotował wzrost aktywnych konsumentów, co z pewnością jest dobrą wiadomością. Wielkimi krokami zbliża się też krytykowany plan zawierający reklamy oraz funkcje mające na celu ograniczenie liczby osób współdzielących konto ze znajomymi nie zamieszkującymi tego samego gospodarstwa domowego. Niedawno doczekaliśmy się natomiast debiutu opcji umożliwiającej



Netflix zaprezentował właśnie filmowe i serialowe nowości, które na przestrzeni listopada zadebiutują na platformie. Subskrybenci mogą spodziewać się chociażby piątego sezonu The Crown oraz nowego tworu od twórców kultowego Dark – mowa tu o produkcji 1899. Poza tym nie zabraknie kilku wyczekiwanych tytułów pokroju drugiej części Enola Holmes. Czego dokładnie możemy się spodziewać? Netflix od pewnego czasu stara się zachęcić użytkowników do powrotu i wiele wskazuje na to, że nieco mu się to udaje. Ostatnio – po raz pierwszy od dawna –, co z pewnością jest dobrą wiadomością. Wielkimi krokami zbliża się też krytykowany plan zawierający reklamy oraz funkcje mające na celu ograniczenie liczby osób współdzielących konto ze znajomymi nie zamieszkującymi tego samego gospodarstwa domowego. Niedawno doczekaliśmy się natomiast debiutu opcji umożliwiającej przeniesienie profilu

Najważniejsza i tak pozostanie oferta portalu – to w głównej mierze od jakości obecnych tam treści zależy czy internauci zdecydują się na wydanie kilkudziesięciu złotych każdego miesiąca. Dosyć dobrze pod tym względem zdają się wypadać listopadowe premiery. Użytkownicy mogą przede wszystkim liczyć na piąty sezon głośnego serialu The Crown. Nadchodzące odcinki skupią się na wojnie medialnej toczonej przez Dianę i Karola, a także na kwestionowanej roli monarchii we współczesnym świecie. Premiera już 9 listopada.







Wartym uwagi jest niewątpliwie serial 1899 opowiadający o pasażerach Kerberosa podróżujących prze Atlantyk. W trakcie wyprawy „napotykają największą tajemnicę swojego życia”. Za produkcję odpowiadają te same osoby, co za kultowy Dark – wiele osób ma więc ogromną nadzieję na prawdziwy hit. Pewne jest, że ponownie otrzymamy dosyć mroczne dzieło pełne niewyjaśnionych tajemnic. Premiera już 17 listopada.







Zostańmy jeszcze chwilę przy serialach. Sporo widzów z pewnością ucieszy się na wieść o debiucie Wednesday opowiadającej o kultowej rodzinie Addamsów, a konkretnej – o Wednesday Addams. Prowadzić ona będzie śledztwo w sprawie serii zabójstw w Akademii Nevermore. Zdobędzie ona sobie tam nowych przyjaciół, jak i wrogów. Premiera już 23 listopada.







Jeśli zaś chodzi o filmy, to tutaj najwięcej uwagi pada na kontynuację Enoli Holmes z Millie Bobby Brown w roli głównej. Tym razem Enola przyjmie pierwszą sprawę jako detektywka – chodzi o zaginięcie pewnej dziewczyny. Jak się jednak okazuje, rozwiązanie sprawy będzie wymagać pomocy przyjaciół i samego Sherlocka. Premiera już 4 listopada.







Listopad to rzecz jasna okres, kiedy zaczynają się świąteczne premiery. Netflix przygotował na razie dwie pozycje oryginalne. Niezapomniane święta to historia o bogatej dziewczynie, która traci pamięć w wyniku wypadku na nartach. Trafia ona do nieradzącego sobie w życiu wdowca i jego córki – jak możemy się domyślać, wyjdzie z tego prawdziwa miłość. Premiera już 10 listopada.