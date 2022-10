Nadchodzi pierwszy zestaw LEGO od polskiego designera

Polski projektant przygotował świetny zestaw LEGO

Powstały w ten sposób trzyczęściowy zestaw ekspozycyjny pokazuje nadrzędną historię i oferuje dużą elastyczność w sposobie aranżacji. Każdy obrazek jest fizycznie niezależny od pozostałych, więc możesz zaprezentować tylko swój ulubiony, jeśli sobie tego życzą. Albo pójść na całość i umieścić wszystkie trzy obok siebie - modele wyglądają w ten sposób świetnie zarówno na półce z książkami, jak i na ścianie.





Jan Woźnica to pierwszy polski projektant w historii, którego propozycja zestawu LEGO została zatwierdzona i pozytywnie zrecenzowana. Oznacza to, że jego autorski projekt o nazwie "Tales of the Space Age" już wkrótce stanie się dostępny w sprzedaży. To niewątpliwie świetna wiadomość - warto więc przyjdzeć się całemu przedsięwzięciu nieco bliżej.to świetna akcja, która pozwala fanom na zaprojektowanie własnego zestawu oraz podzielenie się nim w sieci. Jeśli projekt będzie cieszył się odpowiednio dużym zainteresowaniem, to jest szansa, że pojawi się on w oficjalnej dystrybucji. Udaje się to rzecz jasna tylko nielicznym, więc miło nam poinformować, iż taki zaszczyt właśnie przypadł Polakowi.Mowa tu o zestawieskładającym się z trzech scenerii - każda z nich przedstawia powierzchnię jakiegoś ciała niebieskiego oraz nieco. Inspiracją do stworzenia dzieła są klasyczne plakaty i okładki książek science fiction z lat 80. Pomysłem twórcy było utrzymanie tego samego stylu wizualnego przy wykorzystaniu różnych kolorów dla każdej z "opowieści" i przedstawienie scen w minimalistyczny sposób.Jak możemy wyczytać na oficjalnej stronie projektu zgłosił swoje dzieło w listopadzie ubiegłego roku. Od tamtego czasu pomysł przebył dosyć długą drogę, lecz w końcu udało mu się zebrać 10000 wspierających oraz - co najważniejsze - przejść długi proces weryfikacyjny i rezenzencki, za który odpowiadają pracownicy LEGO z działu Ideas.Zakończył się on powodzeniem, co oznacza, że już. Termin, cena oraz ewentualne poprawki względem oryginalnego projektu nie są na ten moment znane - należy więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.Jeśli jednak ktoś jest fanem science fiction lub po prostu tematyki kosmosu i minimalizmu, to zapewne nie obejdzie się bez takiego gadżetu w swoim domu. Wszystkie trzy scenerie (rozmiar każdej to 10.4 cm x 14.7 cm) prezentują się bardzo estetycznie - na myśl przywodzą mi niektóre wydania książek Stanisława Lema.Źródło: LEGO