SWEET.TV to nowa platforma streamingowa. Subskrypcja kosztuje zaledwie 5 zł

Pojawił się nowy streamingowy portal w Polsce. Oto SWEET.TV

Polscy konsumenci doczekali się debiutu nowej platformy. Mowa tu rzecz jasna o SWEET.TV oferującej telewizję na żywo w modelu OTT oraz dosyć skromną bibliotekę filmów na życzenie. Największą uwagę zwraca bardzo niska cena usługi - za miesiąc dostępu należy zapłacić bowiem tylko kilka złotych. Czy to się w ogóle opłaca? Sprawdźmy!Obecnie raczej nie możemy narzekać na brak ciekawych platform streamingowych w naszym kraju. Netflix Viaplay - to zaledwie kilka przykładów dostępnych usług. Serwisów wciąż jednak przybywa, niedługo doczekamy się m.in. premiery SkyShowtime. Teraz natomiast jesteśmy świadkami premiery dosyć specyficznego portalu od słowackiej firmy VAN Group. SWEET.TV został uruchomiony kilka lat na terenie jednego z naszych sąsiadów i zaledwie kilka dni temu postanowiono o spróbowaniu swoich sił na polskim rynku. Osoby odpowiedzialne za projekt opisują go jako ". OTT (od angielskiego określenia Over The Top) oznacza sposób dostarczania zawartości za pośrednictwem Internetu, lecz bez bezpośredniego zaangażowania dostawcy sieci.Usługa pozwala na uzyskanie dostępu do szeregu stacji telewizyjnych, lecz oferta niekoniecznie zwala z nóg. Na uwagę zasługuje, Baby TV, Nat Geo People czy Fox Comedy. Reszta propozycji to głównie zagraniczne stacje informacyjne/muzyczne. Warto jednak zaznaczyć, iż każdy kanał można pauzować i przewijać przekaz do tyłu - programy są automatycznie nagrywane aż do 7 dni wstecz.Jeśli zaś chodzi o filmy i animacje, to na ten moment. Większość z nich nie jest jednak zawarta w podstawowym abonamencie - za możliwość ich wyposażenia należy dodatkowo zapłacić (najczęściej około 5 zł za jakość SD i 10 zł za HD). Tylko kilkanaście tytułów można na ten moment oglądać bez konieczności dopłaty: The People Upstairs, The Heist of the Century, The Man Without Gravity, Plastic, The Macaluso Sisters, Medicus, Golden Men, Kwiaty Wojny, Michelangelo Endless, Our Father, Thirty, Amundsen, Tylko zwierzęta nie błądzą oraz Indine.Treści można oglądać zarówno na telewizorze, komputerze czy smartfonie - to jednak standard, który raczej nikogo już nie dziwi. Zaskakiwać może jednak niska cena wynosząca. W tej cenie otrzymujemy dostęp do kanałów telewizyjnych, niektórych filmów oraz możliwość oglądania treści na 5 urządzeniach jednocześnie.Pojawił się także darmowy pakiet Basic.i pozwala na śledzenie kilku stacji telewizyjnych (wyłącznie informacyjnych, bez Disney Channel itd.). Nie trzeba jednak podłączać karty debetowej/kredytowej, więc mówimy o korzystnym rozwiązaniu dla niezdecydowanych konsumentów.Nie jestem jednak przekonany czy sporo osób finalnie zdecyduje się na wydanie nawet tych 5 zł każdego miesiąca., a większość filmów animowanych przez nią oferowanych znajdziemy na Disney Plus. Jeśli jednak komuś bardzo zależy na śledzeniu kilku kanałów telewizyjnych, to faktycznie może się zastanowić nad zasubskrybowaniem serwisu.Warto jednak sprawdzić go na własną rękę.Źródło: SWEET.TV