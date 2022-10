Apple podnosi ceny swoich usług w Polsce

Przykra wiadomość.

Nowa cena Apple One

Stała się rzecz nieunikniona. Na przestrzeni ostatnich tygodni Apple stopniowo podnosiło w Polsce ceny wszystkich swoich produktów i to naprawdę mocno. Podstawa pod monitor Apple zdrożała o 1000 zł, kółka do obudowy o 700 zł , podrożały nawet smartfony poprzedniej generacji, czyli iPhone 13 i iPhone 13 mini. Kwestią czasu było to, kiedy Apple podniesie ceny usług w Polsce. Z przykrością informuję, że właśnie to nastąpiło. Apple Music, Apple TV+ oraz pakietsą teraz odczuwalnie droższe.Do niedawna rozpływałem się nad tym, jak tani jest pakiet Apple One. Już za 24,99 złotych miesięcznie można było uzyskać dostęp do aż czterech usług Apple. Taka kwota abonamentu zaniejednego skusiła. To przecież mniej niż za miesiąc korzystania z pojedynczej subskrypcji typu Spotify Netflix i wielu innych! Teraz cenę podwyższono.Apple One po podwyżce kosztujew planie miesięcznym (podwyżka o 10 złotych) orazw planie rodzinnym (podwyżka o 5 złotych). Wciąż nie jest bardzo drogo, ale dla pojedynczego użytkownika obciążenie roczne rośnie aż o 120 złotych. Wiecie jak to jest, ziarnko do ziarnka...