Szok. Twórcy serialu Wiedźmin od Netflix wyśmiewali gry oraz książki

Oburzające.

Scenarzyści Wiedźmina wyśmiewali materiał źródłowy

"Brałem udział w projekcie - to był Wiedźmin - gdzie niektórzy scenarzyści wykazywali niechęć do książek i gier o Wiedźminie lub otwarcie nie lubili, a nawet kpili z materiału źródłowego. To przepis na katastrofę i złe morale. Fandom jako papierek lakmusowy sprawdza ego i sprawia, że wszystkie długie noce są warte przepracowania. Musisz szanować pracę nad dziełem, zanim będziesz mógł dodać je do danego uniwersum"

Jeśli ktoś zastanawiał się nad tym, dlaczego szero pojmowana jakość serialu o przygodach Rzeźnika z Blaviken momentami pozostawia wiele do życzenia, to teraz nie powinien mieć co do tego żadnych wątpliwości. Jeżeli słowa Beau DeMayo są prawdziwe, to mamy tu do czynienia ze sprawą niemal bez precedensu, choć coraz częstszą w dzisiejszych czasach, kiedy za franczyzę tak ważną z punktu widzenia wielomilionowej rzeszy fanów na świecie biorą się osoby zupełnie w nią niezaangażowane od strony emocjonalnej.