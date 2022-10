Netflix inwestuje w Wiedźmina. Powstaje już 4 i 5 sezon serialu

Rozpoczęto prace nad kolejnymi serialami Wiedźmina

Plakat trzeciego sezonu serialu Wiedźmin / Źródło: Netflix

Rozpoczął się proces opracowywania skryptu do czwartego i piątego sezonu serialu Wiedźmin. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że za produkcję odpowiadać będą te same osoby, co w przypadku poprzednich odcinków - ta wiadomość może nie spodobać się pewnej części społeczności.Przyszłoroczny okres wakacyjny będzie momentem debiutu trzeciego sezonu Wiedźmina - nie tak dawno tę informację potwierdzili przedstawiciele platformy Netflix. Nieco wcześniej doczekamy się również premiery prequelu w postaci serialu. Jak się jednak okazuje, to dopiero początek inwestycji w markę zapoczątkowaną przez Andrzeja Sapkowskiego.Jak poinformowała redakcja portalu Redanian Intelligence , zespół odpowiedzialny za tytuł rozpoczął. To jasny dowód na to, że serwis streamingowy dosyć mocno wierzy w międzynarodowy potencjał adaptacji polskiej prozy. Warto przypomnieć, iż nie zakończono jeszcze prac nad trzecią częścią przygód Białego Wilka.Mówimy jednak o pierwszych dniach opracowywania scenariusza - nie możemy więc spodziewać się, że kolejne odcinki serialu ujrzą światło dzienne zbyt wcześnie., czyli zapewne dopiero pod koniec lata 2023 roku.Dowiedzieliśmy się także, że nad czwartym i piątym sezonem czuwają dokładnie te same osoby, co w przypadku poprzednich odsłon. Lauren Hissrich, Mike Ostrowski, Tania Lotia, Haily Hall, Rae Benjamin, Clare Higgins, Javier Grillo-Marxuach, Matthew D'Ambrosio i Troy Dangerfield - przynajmniej część tych nazwisk zapewne zabrzmi znajomo dla fanów serialu od Netflixa.- głównie z powodu kontrowersyjnych wydarzeń zaimplementowanych w drugim sezonie. Skrajna niespójność z książkowym pierwowzorem niekoniecznie przypadła do gustu fanom Sapkowskiego, dlatego też zachowują oni stosowny dystans przed kolejnymi odcinkami serialu.Do tego wszystkiego dochodzą informacje odnośnie do negatywnego podejścia części serialowego zespołu do książek i gier z serii Wiedźmin. To także niezbyt pozytywnie wpływa na nastawienie osób oczekujących na adaptację wprost od Netflixa. Zanim jednak doczekamy się trzeciego, czwartego i piątego sezonu, to zobaczymy tytuł Wiedźmin: Rodowód Krwi prezentujący wydarzenia dziejące się jeszcze przed powstaniem mutantów zwanych wiedźminami. Premiera już w grudniu bieżącego roku.Źródło: Redanian Intelligence