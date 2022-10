Viaplay prezentuje jesienną ofertę. Nadchodzi sporo serialowych nowości

Viaplay zapowiedziało nowości na nadchodzące miesiące

Viaplay już niedługo poszerzy bibliotekę oferowanych treści o szereg nowości - zarówno tych filmowych, jak i serialowych. Subskrybenci mogą liczyć na produkcje fabularne, a także transmisje najważniejszych i najbardziej emocjonujących wydarzeń sportowych. Czego dokładnie należy się spodziewać po jesiennej ramówce? Viaplay to stosunkowo nowy gracz na polskim poletku streamingowym, który znany jest głównie z transmisji sportowych. Ostatnio pod tym względem nie wiedzie mu się najlepiej - chodzi tu przede wszystkim o poważne. Dlatego teraz platforma nieco zmienia narrację i próbuje zachęcić swoją standardową ofertą. Czy to słuszna droga?Na przestrzeni najbliższych miesięcy platforma wzbogaci się o m.in., a także znane produkcje skierowane do najmłodszych widzów. Oczywiście nadal spory nacisk kładziony będzie na transmisje sportowe - tych w jesiennym okresie również nie zabraknie. Przyjrzyjmy się więc konkretnym propozycjom.