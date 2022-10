Czy Cyberpunk: Edgerunners otrzyma 2 sezon? Producent serialu jasno skomentował sprawę

Polsko-japońsko-amerykański serial anime Cyberpunk: Edgerunners opowiadający historię rozrywającą się w uniwersum Night City, to według wielu ocen krytyków i fanów, naprawdę wyjątkowo udany projekt. Jeśli pierwszy sezon jakiegoś serialu okazuje się hitem, to najczęściej jego twórcy zaczynają niedługo później koncepcyjne lub nawet już bardziej zaawansowane prace nad kolejnym, aby kuć żelazo póki gorące. Teoretycznie mogłoby tak być też z Cyberpunkowym anime. Nie byłoby to zdziwieniem przynajmniej pod kątem biznesowym. Ale czy też w kwestii twórczego zamysłu?



Jeśli jeszcze nie byliście pewni, to przedstawiciel CD Projekt Red rozwiewa nadzieje na Edgerunnera

Jak stwierdził Satoru Honma (CD Projekt Red country menager Japan odpowiedzialny za Edgerunnera) w niedawnym wywiadzie dla Famistu, nigdy nie było planów na kontynuację Cyberpunka: Edgerunners. Kolejny sezon nie powstanie, ale to nie znaczy, że nie doczekamy się jakiś innych produkcji w świecie znanym z gry video Cyberpunk 2077, której podstawą jest system RPG Mikea Pondsmitha. Niekoniecznie są już teraz planowane, ale po prostu decyzja na temat długości Endrunnera, w przeciwieństwie do innych ewentualnie planowanych seriali, zapadła już dawno temu.





Honma oznajmił - "Osobiście chciałbym kontynuować współpracę z japońskimi studiami, aby wyprodukować więcej anime w przyszłości, częściowo dlatego, że otrzymaliśmy bardzo dobre opinie. Jednak, żeby było jasne, Cyberpunk: Edgerunners było planowane jako samodzielne dzieło, więc nie ma takiej sytuacji, że w rzeczywistości w tle pracujemy nad 2 sezonem. Nawet jeśli moglibyśmy stworzyć więcej anime w przyszłości, nie wiem czy byłby to Sezon 2 czy coś zupełnie innego."



Cyberpunk: Edgerunners okazał się wielkim hitem i wpłynął na wzrost popularności Cyberpunka 2077

Animowany przez tokijskie Studio Tigger i tworzony wspólnie przez Netflixa i CD Projekt RED serial Cyberpunk: Edgerunners okazał się wielkim hitem i przez ponad miesiąc znajdował się w globalnej dziesiątce Netflixa. Zebrał też jedną z najwyższych ocen w historii amerykańskiej platformy. Jego popularność wraz z nowymi łatkami i zapowiedziami kolejnych gamingowych projektów, dała drugie życie dla Cyberpunka 2077, co stwierdza też sam Honma. "Ludzie zza oceanu mówią, że anime dało CDPR drugą szansę. Jesteśmy wdzięczni Tiggerowi za danie nam szansy na cieszenie się historią V i Johnny'ego Silverhanda po obejrzeniu anime".



Zaznajomieni widzowie chyba nie będą zaskoczeni.